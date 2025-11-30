ชาวหาดใหญ่พ้อ! ลงทะเบียนขอเงินช่วยน้ำท่วมยุ่งยาก แม้ข้อมูลรัฐมีครบแต่ยังต้องยื่นเอกสารซ้ำ

วันนี้ (30 พ.ย.) เพจดัง “Drama-addict” ได้เผยข้อความจากประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ออกมาเรียกร้องถึงปัญหาความยุ่งยากในการ “ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม” หลังต้องลงทะเบียนออนไลน์พร้อมกับนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรัฐอีกครั้ง แม้บางคนได้รับผลกระทบหนักจนเอกสารถูกน้ำพัดหาย หรือไม่สามารถเดินทางได้
ชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่า “ในขณะที่ร้านถ่ายเอกสารหลายแห่งปิดจากน้ำท่วม บางคนเอกสารถูกน้ำทำลาย หรืออยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางกลับมาดำเนินการ จึงตั้งคำถามว่า เหตุใดกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่สามารถทำให้ง่ายและรวดเร็วได้กว่านี้”
ด้านชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างเห็นตรงกันว่า รัฐบาลมีฐานข้อมูลประชาชนอยู่แล้ว ทั้งบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และข้อมูลดิจิทัลอื่น ๆ ก็ควรจะสามารถนำมาใช้ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ประชาชนยื่นสำเนาซ้ำซ้อน ขณะที่บางเสียงชี้ว่าในยุคที่ไทยกำลังเดินหน้าสู่ดิจิทัล 4.0 ระบบราชการควรปรับให้ทันสมัยมากกว่านี้
ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนขั้นตอน เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงในช่วงวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้