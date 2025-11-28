BRG จัดเต็ม! งาน MOTOR EXPO 2025 ลดแรงทุกรุ่นสูงสุดกว่า 1,000,000 บาท

ยกทัพรถมากกว่า 8 รุ่นเข้าร่วม Motor Expo 2025 พร้อมดีลเลอร์เครือใหญ่ครบทั้ง CHERY, KIA, Deepal ตอกย้ำความเชื่อมั่นกว่า 50 ปี ในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถอิสระเพียงรายเดียวของงาน พร้อมจัดเต็มศูนย์บริการครบวงจรและส่วนลดสูงสุดกว่า 1,000,000 บาท
BRG Group ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์อิสระของไทย เข้าร่วมงาน Motor Expo 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 โดยปีนี้ BRG ยังคงเป็นผู้นำเข้ารถอิสระเพียงรายเดียวที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน สะท้อนถึงความมั่นคง ความโปร่งใส และมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไทยมายาวนานกว่า 50 ปี
ภายในงานฯ BRG ยกทัพรถนำเข้ากว่า 8 รุ่น พร้อมจัดโปรโมชั่นแรงที่สุดในรอบปี ทั้งรถครอบครัวพรีเมียม รถยุโรป และรถรุ่นพิเศษ พร้อม ส่วนลดทุกรุ่นสูงสุดมากกว่า 1,000,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองภายในงานเท่านั้น
การเข้าร่วมงาน Motor Expo ต่อเนื่องกว่า 17 ปี เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อ BRG โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านรถครอบครัวพรีเมียม เช่น Alphard, Vellfire, Volkswagen รวมถึงรถยุโรปและรถนำเข้ารุ่นหายากที่ BRG เป็นผู้ทำตลาดมาอย่างยาวนาน
BRG Group ยังให้บริการหลังการขายผ่านศูนย์บริการมาตรฐานสากลทั้งสาขาศรีนครินทร์ และ แจ้งวัฒนะ ครอบคลุมงานซ่อมบำรุง งานตัวถัง–สี และงานซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถหลากหลายแบรนด์ อาทิ Mercedes-Benz BMW Porsche Audi Volkswagen รถญี่ปุ่นทุกแบรนด์ รถไฟฟ้า (EV) ทุกรุ่น นอกจากนี้ BRG ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ซ่อมรถนำเข้าที่ครบวงจรที่สุดในไทย พร้อมทีมช่างเฉพาะทางและเครื่องมือมาตรฐานยุโรป รองรับรถครอบครัวพรีเมียม เช่น Alphard, Vellfire และ Volkswagen ได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากธุรกิจรถนำเข้า BRG Group ยังมีเครือดีลเลอร์รถยนต์แบรนด์ชั้นนำหลายสาขา ได้แก่ CHERY BRG ทั้ง 4 สาขา: รามคำแหง, บางใหญ่, พัทยา, ชลบุรี KIA BRG ศรีนครินทร์ Deepal BRG ศรีนครินทร์ โครงสร้างเครือข่ายระดับประเทศเหล่านี้ทำให้ BRG เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ทั้งด้านยอดขาย การบริการหลังการขาย และความน่าเชื่อถือในตลาดรถใหม่และรถนำเข้า สำหรับผู้บริโภค นั่นหมายความว่าถ้าจะซื้อรถ ต้องที่ BRG เท่านั้น
ภายในงาน Motor Expo 2025 ผู้เข้าชมจะได้พบรถนำเข้าหลากหลายเซกเมนต์ รวมถึงรุ่นจำนวนจำกัด พร้อมข้อเสนอพิเศษเฉพาะงานเท่านั้น นอกจากนี้ BRG ยังนำเสนอ ชุดแต่งแท้จากญี่ปุ่นแบรนด์ M’z Speed ที่ขึ้นชื่อด้านงาน Craft ระดับพรีเมียม ดีไซน์เอกลักษณ์ และ Perfect Fitting ทั้งสำหรับรถญี่ปุ่นและรถยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม Alphard และ Vellfire ที่ลูกค้าชาวไทยนิยมสูงมาก
BRG Group ขอเชิญผู้สนใจรถนำเข้า รถครอบครัวพรีเมียม รถยุโรป และผู้ชื่นชอบงานออกแบบญี่ปุ่นคุณภาพสูง เข้าชมบูธ BRG ในงาน Motor Expo 2025 เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสูงสุดแห่งปี พร้อมสัมผัสบริการระดับมืออาชีพจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ BRG ได้โดยตรง โทร: 088-377-6992 LINE: @brggroup