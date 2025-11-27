ทหารแจงอีกมุม! ปมถูก "ร.อ.ธรรมนัส" ชี้หน้าด่ากลางน้ำท่วม ยันรีบนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่

ทหารแจงอีกมุม! ปมถูก 'ร.อ.ธรรมนัส' ชี้หน้าด่ากลางน้ำท่วม ยันรีบนำผู้ประสบภัยติดเตียงออกจากพื้นที่ ระบุเข้าพื้นที่ 7 โมงเช้า ก่อนทีมอื่น-กู้ภัยฯ เผยช่วงเกิดเหตุเสียงดังมาก ตะโกนถามเพราะไม่ได้ยิน ไม่ใช่ด่าชาวบ้าน พร้อมโต้กลับทำงานตั้งแต่ 25 พ.ย. ไม่ได้กลับก่อนเที่ยงตามที่ถูกตำหนิ
จากกรณีคลิปวิดีโอที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (ผอ.ศนภ.) แสดงความไม่พอใจและชี้หน้าตำหนิกลุ่มทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วม อ.หาดใหญ่ โดยระบุว่า "แย่มาก พูดกับชาวบ้านดีๆหน่อย" พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางและเตรียมแผนฟื้นฟูนั้น
ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.) ประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำเสนอจากอีกมุมหนึ่ง เมื่อเพจดัง "เจ๊ม้อย v+" ได้เผยแพร่ข้อความที่อ้างว่ามาจากทหารนายหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บนรถบรรทุกคันที่ถูกตำหนิ โดยข้อความดังกล่าวระบุเพื่อชี้แจงสถานการณ์และยืนยันการปฏิบัติงานของกำลังพล
ทหารกลุ่มนี้ระบุว่า "พวกผม เข้าไปช่วย ตั้งแต่ 7 โมงกว่าแล้ว เข้าไปตั้งแต่ยังไม่มีทีมไหนและกู้ภัยฯ เข้าไปสักคน"
ขณะที่ขับรถออกมาและเกิดเหตุการณ์ตามคลิป "คือ มีชาวบ้านอยุ่ในรถ คนแก่ติดเตียง 1 คน ป้าที่ลื่นล้มหัวแตก อีก 1 คน เด็กเล็กอีก 2 คน" และคนในรถได้ตะโกนบอกว่ากำลังจะออกไปส่งคนที่ศูนย์พักพิง
การสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจาก "เสียงรถมันดัง เสียงน้ำที่รถวิ่งแหวกออกไปมันไม่ได้ยินเสียงใครเลย" และการตะโกนถามกลับของทหาร "พวกผมแค่ตะโกนถาม ว่าท่านพูดอะไรเพราะมันไม่ได้ยินอะไรเลย ไม่ได้ตะโกนด่าชาวบ้าน"
ทหารยังชี้แจงถึงข้อกล่าวหาที่ว่า "ยังไม่ถึงเที่ยงกลับกันแล้ว" โดยระบุว่า "พวกผมมาตั้งแต่วันที่ 25 แล้วคับ เรานอนพักที่ศูนย์พักพิง แถมยังช่วยกันขนข้าวขนน้ำอีก พวกผมก็เหนื่อยเหมือนกัน" พร้อมทิ้งท้ายว่า "ทหารบก หาดใหญ่ คนทำไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้ทำ"