หาดใหญ่ใจดีกับฉันด้วย! ทีมกู้ภัยน้ำท่วมวอนสังคม "หยุดตะโกนด่าเรือ" ชี้ภารกิจเสี่ยงตาย น้ำไหลแปดทิศ "เรือสร้างคลื่น" คือความจำเป็น ไม่ได้มาขับเล่น

ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับกระแสน้ำเชี่ยวกราก แต่ล่าสุดกลับเกิด "วิกฤตทางใจ" ขึ้น เมื่อทีมกู้ภัยผู้เสียสละต้องออกมาอ้อนวอนขอความเห็นใจจากประชาชนให้ "หยุดตะโกนด่าเรือ" หลังถูกตำหนิอย่างหนักจนรู้สึกท้อแท้
ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหนักในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่หลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับวิกฤต และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานแข่งกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่ออพยพและส่งความช่วยเหลือ
ล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย.) มีเสียงสะท้อนจากทีมกู้ภัยผู้ปฏิบัติงานที่ออกมาขอความเห็นใจจากประชาชนให้ "หยุดตะโกนด่าเรือ" และเข้าใจถึงความเสี่ยงในการทำงานในภาวะน้ำไหลแรงผิดปกติ
ข้อความดังกล่าวได้ระบุว่า
"ก่อนสัญญาณหาย ฝากแชร์นะ เผื่อชาวบ้านมีเน็ต ผมโดนจนผมขอทีมงานว่า... อย่าหันไปมอง อย่าไปตอบ มัน Toxic ในใจมาก
- เลิกตะโกนด่าเรือ ด่าทำไม เจ็บคอแทน (ทีมไหนยังไม่โดนด่าบ้าง เขาขยันด่ามาก ทั้งเมือง)
- เรือมันสร้างคลื่นเป็นปกติ เราไม่ได้มาขับเล่นอะ ใครอยากขับเล่น เหนื่อยจะตาย มันคนละฟีลตอนออกทริปนะ มันใช้สมองในการดูไลน์น้ำ การจอด การเทียบ การโหลดคน และน้ำหาดใหญ่ เก่งแค่ไหนก็คว่ำ ทีมพี่กันมีแต่ตัวเทพของวงการ คว่ำมันปกติเลย น้ำแปดทิศ
- ขับช้าได้ครับ แต่ขับช้าได้กรณีน้ำนิ่งๆ เท่านั้น ต้องทำความเร็วเพื่อไม่ให้เรือโดนพัด-พัดชนเสา มันคว่ำได้ครับ น้ำมันแรงมาก
- เราอยากช่วย เราอยากจอด แต่เราต้องดูน้ำ หรือไปวนเรือ เพราะถ้าจอดเลย = น้ำพัดได้ พอพัด = คว่ำ
- ขับช้าเมื่อเจอขยะ โดนเชือกกินเรือแน่ๆ บางทีต้องบิดใส่ขยะ
- บ้านพี่ๆ มันพังแล้วครับ ไม่พังมากกว่านี้แล้ว
โดนด่าจนไม่กล้าเงยหน้าไปตามตึกตามบ้านละสู
หาดใหญ่ใจดีกับฉันด้วย"
ข้อความสุดท้ายจากทีมกู้ภัยเป็นคำอ้อนวอนที่น่าเห็นใจอย่างยิ่ง โดยระบุว่าถูกต่อว่าตำหนิจากชาวบ้านตลอดการทำงาน จนรู้สึกไม่กล้าเงยหน้ามองผู้ประสบภัย
"ผมโดนจนผมขอทีมงานว่า... อย่าหันไปมอง อย่าไปตอบ มัน Toxic ในใจมาก"
และทิ้งท้ายด้วยประโยคที่สะท้อนความเหนื่อยล้าทางจิตใจว่า "หาดใหญ่ใจดีกับฉันด้วย"
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงวิกฤต น้ำท่วมสูงหลายเมตรในหลายพื้นที่ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 แสนคน และหน่วยงานทุกภาคส่วนกำลังเร่งระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
สุดท้าย ทีมงานฝากข้อความถึงผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ให้ช่วยแชร์ข้อความนี้ออกไป เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของทีมกู้ภัยในพื้นที่วิกฤต และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เสียสละที่กำลังต่อสู้กับภัยพิบัติครั้งนี้