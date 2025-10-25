อั๋น เจษฎา ง้อสุดตัวในเพลง “ขก (Lazy)” อ้อนวอนขอร้องเธอจากหัวใจ เพราะฉัน “ขี้เกียจ” ไปหาใครใหม่!

เจอกันทั้งปีอย่างแท้จริง สำหรับหนุ่มอารมณ์ดี Aun Jessada (อั๋น เจษฎา) ที่ถึงแม้ว่าจะทำผลงานด้วยตัวเองเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังมีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังแบบแทบไม่หยุดพัก มาจนถึงซิงเกิลที่ 4 “ขก (Lazy)” (อ่านว่า ขอ-กอ) ที่มากับความชิลล์แต่ฟังดีๆ จะสัมผัสความปวดใจที่ซ่อนอยู่
เพลง “ขก (Lazy)” เป็นผลงานที่อั๋นนำเรื่องราวความขี้เกียจมาตีความเป็นเรื่องราวความรัก ในมุมมองของคนที่กำลังอ้อนวอนให้คนที่เลิกลากลับมารักกันใหม่ เพราะที่ผ่านมามีความทรงจำและสิ่งดีๆ มากมาย จนรู้สึก “ขี้เกียจ” ที่จะไปรักคนใหม่
การกลับมาครั้งนี้อั๋นมากับดนตรีสดใสและมีไลน์กีตาร์ชัด พร้อมคงคอนเซ็ปต์ทำเองทุกขั้นตอน ทั้งแต่งเนื้อร้องทำนอง ทั้งโปรดิวซ์ และกำกับ Official Video ที่เรียกได้ตรงคอนเซ็ปต์เพลงสุดๆ
ด้วยเนื้อหาเพลงที่พูดถึงความขี้เกียจที่จะเริ่มต้นใหม่ ทำให้ Official Video ของเพลง “ขก (Lazy)” เราได้เห็นอั๋นปล่อยจอยสุดๆ ในวิดีโอที่ชิลล์ ราวกับว่าเป็นการตั้งกล้องถ่ายวันว่างของอั๋นแบบเรียลๆ ไปเลย โดยภาพฉากโทนอบอุ่น และที่นั่งแสนสบายที่ทำ ก็ได้รับการสนับสนุนจาก La-Z-Boy แบรนด์เฟอร์นิเจอร์
ใครที่กำลังอยู่ในโหมดอยากง้อ หรือชอบเพลงเนื้อหาอ้อนๆ สามารถฟังเพลง “ขก (Lazy)” ได้แล้ววันนี้ทาง ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง ส่วนใครที่ชอบเพลงอ้อนแบบ อั๋น เจษฎา ก็สามารถตามไปชมกันได้ที่ช่อง YouTube Aun Jessada https://youtu.be/0Zg44B2qCW4?si=tpj2NSwvBccp6Q1B
เพราะถึงจะปล่อยเพลง “ขก (Lazy)” ออกมา แต่ตัวจริงของ อั๋น เจษฎา บอกเลยว่าเป็นศิลปินขยันปล่อยเพลงสุดๆ รับรองว่าคนฟังไม่มีเหงาแน่นอน