หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 จบลงอย่างสวยงาม โดยคณะนักศึกษาของหลักสูตร โชว์ “ศักยภาพ” ผลงานวิชาการคุณภาพ

หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 มาถึงบทสรุป โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดกิจกรรม Module 8 : Practice Solution to Success ของนักศึกษาหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอรายงานวิชาการกลุ่ม การวิพากษ์และสะท้อนมุมมองหลักสูตรโดยผู้แทนนักศึกษา เสนอจัดตั้ง National Health Bureau ปรับปรุงกฎหมายการถือครองที่ดิน ยกระดับกลไกกฎหมายป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์สู่มาตรฐานสากล พร้อมเสนอกลไกเพิ่มประสิทธิภาพ-กิโยตินกฎหมาย พร้อมด้วยข้อเสนอแนะจากคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นประธานนักศึกษา Super LBA รุ่นที่ 2
กิจกรรมปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่รางวัลและกล่าวปิดหลักสูตรโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะประธานกรรมการหลักสูตร ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ภายในงาน ดร.สุทธิพล ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายปรัธนา ลีลพนัง นักศึกษาหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 ในโอกาสรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่ของ AIS เพื่อร่วมแสดงความปรารถนาดีและสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรเทคโนโลยีระดับประเทศ
สำหรับการนำเสนอของ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มการเงิน ประกันภัย ขนส่ง สิ่งทอ และ โลจิสติกส์) ได้นำเสนอในหัวข้อ “การจัดตั้ง National Health Bureau (NHB) of Thailand” เสนอทางออกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยชี้ว่าข้อมูลสุขภาพที่กระจายหลายหน่วยงานทำให้การวางแผนสาธารณสุข การประเมินความเสี่ยง และการใช้งบประมาณขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังเปิดช่องให้เกิดปัญหาทุจริต เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาเท็จ การฮั้วจัดซื้อจัดจ้าง และการสวมสิทธิรักษา
รายงานฯ เสนอให้จัดตั้ง NHB เป็นหน่วยงานกลางรวบรวมข้อมูลสุขภาพภายใต้มาตรฐานเดียว พร้อมจัดทำ พระราชบัญญัติข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกลไกกำกับดูแล โดยให้มีคณะกรรมการ National Health Data Governance Board จากภาครัฐ–เอกชน–วิชาการกำกับทิศทางข้อมูลระดับชาติ
กลุ่มที่ 2 (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรม การก่อสร้าง เครื่องจักร และอื่นๆ) นำเสนอรายงานหัวข้อ “มาตรการทางกฎหมายในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติเพื่อการอยู่อาศัย” โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 วิเคราะห์ปัญหา–ข้อจำกัด และเสนอแนวทางพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ โดยอาศัยกรอบคิดด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสิทธิในทรัพย์สิน
รายงานชี้ว่า สิทธิการถือครองที่ดินของต่างชาติเป็นประเด็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวพันกับทั้งความมั่นคงของรัฐ โครงสร้างเศรษฐกิจ และเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินในฐานะทรัพยากรที่มีจำกัดและเคลื่อนย้ายไม่ได้ จึงถูกควบคุมด้วยรูปแบบ “ห้ามเป็นหลัก–อนุญาตเป็นข้อยกเว้น” ตามมาตรา 86 ของประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งสะท้อนฐานคิดแบบยุคสงครามเย็น และไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายทุนและบุคลากรข้ามพรมแดน
ข้อสรุปของกลุ่มที่ 2 คือ ระบบสิทธิในที่ดินของไทยจำเป็นต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้าง จาก “ข้อห้ามแบบกว้าง” ไปสู่ระบบที่มีเกณฑ์จำแนกระดับความเสี่ยง พื้นที่ และวัตถุประสงค์ของผู้พำนักต่างชาติอย่างชัดเจน เพื่อให้กฎหมายไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐ ความเป็นธรรมของสังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
กลุ่มที่ 3 (ด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) นำเสนอรายงานหัวข้อ “ความท้าทายทางกฎหมายต่ออาชญากรรมไซเบอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมและการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนานาชาติ” ศึกษาบริบทและรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าปลอมและการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มดิจิทัล วิเคราะห์กฎหมายทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อประเมินปัญหาการบังคับใช้ในอนาคต
สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มวิจัยเสนอแนวทางสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1.ยกระดับกลไกทางกฎหมายให้สอดคล้องบริบทสากล โดยผลักดันให้ไทยเข้าร่วมความตกลงระหว่างประเทศด้านอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น Budapest Convention เพื่อให้การสืบสวน แลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งผู้ร้ายข้ามแดนทำได้มีประสิทธิภาพ 2. กำหนดความรับผิดของแพลตฟอร์มดิจิทัล (Platform Liability) ให้ผู้ให้บริการออนไลน์ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบ หรือร่วมรับผิดหากปล่อยให้มีการจำหน่ายสินค้าปลอมหรือเนื้อหาหลอกลวงบนระบบของตน และ 3.สร้างกลไกบูรณาการในประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สคบ. พร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มที่ 4 (กลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม พลังงาน และการสื่อสาร) นำเสนอรายงานหัวข้อ “ถอดบทเรียนการทบทวนกฎหมายด้วยวิธีการกิโยตินกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตร–อุตสาหกรรมอาหาร” โดยศึกษากรอบ Regulatory Guillotine เพื่อยกระดับประสิทธิภาพกฎหมายภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ
รายงานวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ และโครเอเชีย ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้ Regulatory Guillotine และ Omnibus Law เพื่อลดขั้นตอนราชการที่ซ้ำซ้อน เอื้อต่อการลงทุน และปรับโครงสร้างกฎหมายให้โปร่งใส โดยพบปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปสำเร็จ ได้แก่ การมีหน่วยงานกลางคัดกรอง–ยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น การจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายแบบเปิดเผย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการเชื่อมโยงกับดัชนี Ease of Doing Business ของธนาคารโลก
สำหรับประเทศไทย ได้หยิบตัวอย่างการปรับปรุงตาม Regulatory Guillotine เช่น การแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน ที่ยกเลิกการต่ออายุใบ รง.4 และยกเว้นบางโรงงานขนาดเล็กจากการขออนุญาต ส่งผลให้ภาคธุรกิจลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัว และเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างชัดเจน
งานศึกษายังวิเคราะห์ 4 ประเด็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้กิโยตินกฎหมาย ได้แก่ เทคโนโลยีพันธุ์พืชและ Gene Editing การบริหารจัดการน้ำ แรงงานเมียนมาร์ในภาคเกษตร–อาหาร และโครงการแลนด์บริดจ์
กลุ่มวิจัยได้เสนอ โมเดลการปฏิรูปกฎหมายเพื่อความสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืน (END–WAY(s)–MEAN(s)–OUTCOME Model) ได้แก่ END: ลดกระบวนงานภาครัฐลงอย่างน้อย 30% WAY(s): ใช้โมเดล 5C (Cut–Change–Combine–Continue–Creative) ร่วมกับ Omnibus Law เพื่อลดความซ้ำซ้อนMEAN(s): ภาวะผู้นำที่กล้าปฏิรูปและเปิดรับความร่วมมือภาคเอกชน และOUTCOME: จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิรูปที่ยั่งยืนระดับประเทศ
ในช่วงท้ายของกิจกรรม มีการจัดพิธีมอบโล่รางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ แก่นักศึกษา Super LBA รุ่นที่ 2 ก่อนปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และประธานกรรมการหลักสูตร ซึ่งได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักศึกษาหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 โดยระบุว่าหลักสูตร Super LBA มุ่งสร้างผู้นำยุคใหม่ที่เข้าใจกฎหมาย ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง และสามารถประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจและสังคมได้อย่างมีธรรมาภิบาล
หนึ่งในผู้เรียนหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 “ดร.นรภัทร ลีธีรโชติ” ประธานกรรมการบริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด กล่าวแสดงความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 พร้อมให้ความเห็นถึงจุดแข็งของหลักสูตรว่า “เป็นกฎหมายที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” โดยชี้ว่ากฎหมายมักถูกมองว่ายากสำหรับผู้ประกอบการ แต่หลักสูตรนี้สามารถ “ตีโจทย์ให้คนทั่วไปฟังกฎหมายรู้เรื่อง” ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกปิดกั้นและสามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมย้ำว่า จุดเด่นสำคัญของ Super LBA ที่ตนชื่นชอบคือ “Moot Court” หรือศาลจำลอง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการวิเคราะห์คดี การใช้เหตุผล และการมองกฎหมายในบริบทของโลกธุรกิจ เพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติและความมั่นใจในการประยุกต์ใช้กฎหมายในชีวิตจริง
“หลักสูตรนี้ผู้เรียนได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เข้าใจหลักกฎหมายสำคัญที่ใช้ดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การทำสัญญา การคุ้มครองสิทธิ หรือการบริหารความเสี่ยง ก็รู้สึกประทับใจต่อหลักสูตรนี้และเนื้อหาเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ประกอบการ ทุกคนใช้ประโยชน์ได้จริง อยากให้มี Super LBA รุ่นที่ 3 ต่อไป” ดร.นรภัทร กล่าวทิ้งท้าย
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความประทับใจต่อการเรียนหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 ว่า กฎหมายเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับการทำงานและการดำเนินชีวิตของประชาชนเสมอ และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในปัจจุบันยิ่งทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง และยังระบุอีกว่า สำหรับหลักสูตร Super LBA เป็นหลักสูตรที่โดดเด่นเพราะให้ความสำคัญกับกฎหมายโดยตรง ซึ่งหาได้ยากจากหลักสูตรทั่วไป ตนชอบคลาสแบบนี้มาก และยังรู้สึกว่าอยากมีให้เรียนต่อเนื่องเพราะกฎหมายมีการพัฒนาอยู่ตลอด
“หาก Super LBA รุ่นที่ 1 คือรุ่นที่สร้างประวัติศาสตร์ให้หลักสูตรนี้เริ่มต้นได้อย่างงดงาม Super LBA รุ่นที่ 2 คือรุ่นที่สร้างตำนานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี ด้วยหัวใจของผู้นำอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งต่อพลังไปยัง Super LBA รุ่นที่ 3 ที่กำลังเปิดรับสมัคร เพื่อรอต้อนรับผู้ที่มีหัวใจของผู้นำที่พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้ในมิติใหม่ที่ท้าทาย” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวในตอนท้ายของพิธีปิด