“ก้าวสู่เวทีสากล” คณะนักศึกษาหลักสูตร Super LBA รุ่นที่ 2 ร่วมประชุมใหญ่ด้าน Cyber Security ของสาธารณรัฐฮังการี พร้อมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำนักกฎหมายระดับโลก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 ร่วมประชุมระหว่างประเทศ ด้าน Cyber Security (Cyber Sec 2025 Conference) จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ของสาธารณรัฐฮังการี (NCSC-HU) ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับผู้แทนจาก European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) และเครือข่ายความร่วมมือด้านไซเบอร์ระดับสหภาพยุโรป
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Örs Farkas รัฐมนตรีช่วยว่าการฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ นาย Lajos Szabó, Director ศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และนาย Luca Tagliaretti กรรมการบริหาร ECCC กล่าวเปิดงาน โดยมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาอาชญากรรมดิจิทัลกับความท้าทายของภาครัฐ” “การบริหารจัดการเหตุการณ์ไซเบอร์ในระดับชาติ” และ “ระบบวิเคราะห์มัลแวร์และการตรวจสอบช่องโหว่ของหน่วยงานความมั่นคง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างกฎหมาย เทคโนโลยี และการกำกับดูแลในยุคดิจิทัล
ภายหลังจากเข้าประชุมใหญ่ฯ คณะนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 ยังได้มีโอกาสประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ Mr. Arthur Keleti ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์ระดับสากล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะผู้บริหารจาก NCSC Hungary ซึ่งได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. อนุสัญญาบูดาเปสต์ว่าด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Budapest Convention on Cybercrime) ซึ่งถือเป็นกรอบกฎหมายสากลฉบับแรกในการกำหนดความผิดทางคอมพิวเตอร์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. บทบาทของ Firewall ในระบบความมั่นคงไซเบอร์ ในฐานะกลไกกรอง ตรวจสอบ และป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล
3. เทคโนโลยี AI และ Deepfake กับกฎหมายไซเบอร์สมัยใหม่ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของภัยคุกคามใหม่จากสื่อปลอมอัจฉริยะ อันเป็นแรงผลักดันให้หลายประเทศเร่งจัดทำกฎหมายเฉพาะด้าน AI เพื่อกำหนดความรับผิดและสร้างมาตรการคุ้มครองข้อมูลควบคู่กับการส่งเสริมจิตสำนึกและการอบรมบุคลากรด้านไซเบอร์อย่างมีจริยธรรม
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวว่า “การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดมุมมองด้านกฎหมายไซเบอร์ในระดับโลก แต่ยังสะท้อนถึงการที่หลักสูตร SUPER LBA ซึ่งจัดโดย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้นำองค์กรของไทยให้เข้าใจการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีและกฎหมาย รวมถึงบทบาทของกฎหมาย ที่ต้องสามารถใช้เป็นกลไกในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม”
นอกจากนี้คณะนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Baker McKenzie กรุงเวียนนา โดยได้รับเกียรติจากคณะทนายความหุ้นส่วนอาวุโสของสำนักงานแห่งนี้ ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้การต้อนรับ ให้มุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในข้อพิพาทด้านพลังงาน การควบรวมกิจการ และธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมยกตัวอย่างคดี เช่น RTI Rotalin Gas Trading AG ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมูลค่า 80 ล้านยูโรในตลาดพลังงานมอลโดวาภายใต้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ICSID, คดี Amalgamated Sugar ซึ่งเป็นข้อพิพาทหลังการควบรวมกิจการ (post-M&A) ที่มีความซับซ้อนด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้าและสัญญาระหว่างประเทศ และคดีของ Logistics Tech Company ที่ต้องดำเนินการภายใต้กติกา ICAC ณ กรุงมอสโก ท่ามกลางบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่อ่อนไหว
ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทีมนักกฎหมายของสำนักงานที่เวียนนาในการบริหารข้อพิพาทข้ามพรมแดนอย่างบูรณาการ ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยี เพื่อสร้างกลยุทธ์การระงับข้อพิพาทเชิงรุกในระดับโลก อีกทั้งได้มีการกล่าวถึงระบบภาษีของออสเตรียซึ่งมีลักษณะครอบคลุมรายได้ทั่วโลก (Worldwide Income Taxation) ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่จดทะเบียนในออสเตรียต้องนำรายได้จากทั้งภายในและต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีในออสเตรียไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือรายได้ทางอ้อม เช่น เงินปันผล หรือผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ออสเตรียมีการทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Tax Treaties) กับหลายประเทศเพื่อป้องกันการถูกเก็บภาษีซ้ำซ้อนในรายได้เดียวกัน ซึ่งช่วยลดภาระภาษีของผู้ประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดน อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ระบบภาษีของออสเตรียได้รับอิทธิพลจากหลักการ Free Movement ของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และบุคคลได้อย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ผลลัพธ์คือ ออสเตรียต้องออกแบบโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับกฎของ EU เช่น การเว้นภาษีซ้ำซ้อน และการยอมรับมูลค่าตลาด (Fair Market Value) ในการประเมินทรัพย์สินจากประเทศสมาชิกอื่น เพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการทำธุรกิจข้ามพรมแดนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดอุปสรรคทางภาษีที่อาจขัดขวางการหมุนเวียนของแรงงานและทุนในภูมิภาคยุโรปอีกด้วย
“การศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตร SUPER LBA รุ่นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและเทคโนโลยีในยุโรป อันเป็นการเสริมสร้างมุมมองเชิงเปรียบเทียบทางกฎหมาย ทั้งในด้าน ความมั่นคงไซเบอร์ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ และระบบภาษีต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอด ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและนักธุรกิจทุกสาขาในการวางกลยุทธ์ทางกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวในตอนท้าย