วิกฤตเกินต้าน! พยาบาล รพ.หาดใหญ่เผยไฟฟ้าดับ 5 ชม. ผู้ป่วยห้อง ICU ไม่มีออกซิเจน-เครื่องช่วยหายใจ

พยาบาลเผยสิ่งเลวร้ายที่สุด รพ.หาดใหญ่ขอความช่วยเหลือหลังระดับน้ำท่วมสูงจนทะลักเข้าห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง ทำให้ระบบไฟฟ้าใน ICU ดับสนิทเป็นเวลาถึง 5 ชั่วโมง โดยมีผู้ป่วย 22 ชีวิตที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (26 พ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Piyanoot Onkliang" ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจภายในห้อง ICU (ไอซียู) ของโรงพยาบาล ที่ต้องเผชิญกับความเป็นความตายเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงจนทะลักเข้าห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง ทำให้ระบบไฟฟ้าใน ICU ดับสนิทเป็นเวลาถึง 5 ชั่วโมง และมีผู้ป่วยล้วนใช้เครื่องช่วยหายใจ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิตการทำงานเป็นพยาบาลอย่างเรา เมื่อน้ำท่วมสูงจนเข้าเครื่องปั่นไฟ ทำให้ ICU ไฟฟ้าดับ 5 ชม. ทุกชีวิตในมือ 22 เตียงที่อัดแน่นอยู่ใน ICU ล้วนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ!! และไฟฟ้า และ oxygen ใน รพ.อยู่พอแค่ 4 วัน ก็อกสุดท้ายเราใช้มันหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนนี้ไม่มี Oxygen ใช้กับเครื่องช่วยหายใจแล้ว
เราเสียใจ คนไข้เราเราก็รักของเรา
#น้ำท่วมมิดชั้น 1 แล้ว
#แพทย์และพยาบาลเราทำเต็มที่แล้ว
#บุคลากรแต่ละคนล้ากันหมดแล้วทั้งกายและจิตใจ
#น้ำท่วมหาดใหญ่2568
#วิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่
#หาดใหญ่ไม่ไหวแล้วจริงๆ
พวกเราอยู่เวรยาวมาตั้งแต่ 21 พ.ย. 68 แทบไม่ได้นอนกันเกือบทุกวัน"