รพ.หาดใหญ่ แจงจำนวนผู้เสียชีวิต ช่วงน้ำท่วม เผยมีศพเก็บรักษา 41 ศพ

วันนี้ (26 พ.ย.) เฟซบุ๊กบัญชี “Wiroj Yommuand” ของนายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ข้อความระบุว่า
ข้อเท็จจริง
ผู้เสียชีวิต14รายช่วงน้ำท่วม
มีฝากไว้ก่อน27ราย
ซึ่งเป็นอัตราปกติของผู้สูงอายุในไอซียูของโรงพยาบาลศูนย์ ทุกร่างได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
#ข้อมูลจริงจากคนทำงาน
ด้านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ”โรงพยาบาลหาดใหญ่“ โพสต์ข้อความชี้แจงจำนวนผู้เสียชีวิตช่วงน้ำท่วม ว่า
ประกาศ
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.50น.
#กดแชร์กดติดตาม
#ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลหาดใหญ่
- ศพผู้ป่วยที่ฝากแช่ในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลก่อนน้ำท่วม มี 27 ศพ
- ศพที่เสียชีวิตขณะเกิดน้ำท่วม ตั้งแต่ 22 -25 พย.68 มี 14 ศพ (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยวิกฤติ) ซึ่งเป็นอัตราตายเทียบเท่าภาวะปกติของโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่
ขณะนี้มีศพที่ทาง รพ.เก็บรักษาให้ทั้งสิ้น 41ศพ
ทางโรงพยาบาลเก็บรักษาศพเหล่านี้ในห้องแช่เย็นอย่างดี ด้วยหัวใจชาวโรงพยาบาลหาดใหญ่
ปล. ตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า บางครั้งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบาก
#โรงพยาบาลหาดใหญ่
#น้ำท่วมหาดใหญ่
#น้ำท่วม2568