ชาวสงขลาโอด! น้ำท่วมหนัก–ขาดข้าว 3 วัน แต่กลับถูกสกัดช่วยเหลือเพราะปัญหาการเมืองต้องรอคนมาแจก

ท่ามกลางน้ำท่วมวิกฤตใน จ.สงขลา และหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ชาวบ้านจำนวนมากยังอดมื้อกินมื้อ หลายรายไม่ได้กินข้าวมานาน 2–3 วัน แต่การช่วยเหลือกลับสะดุด เมื่อมีการร้องเรียนว่าการแจกจ่ายอาหารถูกผูกโยงกับประเด็นการเมือง ต้องให้ “คนบางกลุ่ม” เป็นผู้รับไปแจกเท่านั้น ทำให้ผู้ประสบภัยถูกซ้ำเติมและเข้าถึงอาหารล่าช้าอย่างน่าเป็นห่วง
ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และหลายจังหวัดในภาคใต้ ที่ยังคงวิกฤต ประชาชนจำนวนมากต้องติดค้างและประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างหนัก หลายรายเผยว่าไม่ได้กินข้าวมาแล้ว 2-3 วัน แต่ความช่วยเหลือที่มาถึงกลับต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ไม่คาดคิด
ผู้ประสบภัยรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยได้ระบุข้อความว่า
"งงใจมากค่ะ ทุกคนกำลังลำบาก ไม่ได้กินข้าว 2-3 วัน พอมีข้าวมาแจก นึกว่าจะได้กินข้าวแล้ว สุดท้ายกลายเป็นเรื่อง #การเมือง ซะงั้น ต้องให้คนโน้นคนนี้เท่านั้นมาเอาไปแจก ข้าวก็ไม่ได้กิน ซ้ำเติมกันจังเลย"
ข้อความดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบริหารจัดการและการส่งมอบความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย เมื่อสิ่งของบรรเทาทุกข์ โดยเฉพาะอาหารที่จำเป็นต่อการยังชีพ ถูกนำไปผูกโยงกับประเด็นทางการเมืองหรือการต้องให้ "คนเฉพาะกลุ่ม" เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงอาหารของประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเป็นไปอย่างล่าช้าและถูกขัดขวาง