อยุธยาอ่วม! สะพานจุฬามณีเสี่ยงถูกตัดขาด น้ำท่วมสูงล้นตลิ่ง ชาวบ้านระทมปีนี้หนักสุดในรอบหลายปี

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด “สะพานจุฬามณี” เส้นทางเชื่อมสำคัญระหว่าง 2 ตำบล น้ำล้นตลิ่งท่วมเชิงสะพานสูง 10–15 ซม. ชาวบ้านเผยปีนี้น้ำแรง น้ำสูงถึงชั้น 2 เหลืออยู่ไม่ได้ เดือดร้อนหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมา
วันนี้( 16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังคงวิกฤตต่อเนื่องในหลายอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขา ที่ปริมาณน้ำสูงล้นตลิ่ง บ้านเรือนจำนวนมากถูกน้ำท่วมถึงชั้น 2 ส่งผลให้การใช้ชีวิตของประชาชนยากลำบากอย่างหนัก
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่ สะพานจุฬามณี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลบ้านกุ่ม กับ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล และยังเป็นทางผ่านไป จ.อ่างทอง ตัวสะพานยาวประมาณ 1 กิโลเมตร แต่บริเวณเชิงสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ ระยะทาง 300–400 เมตร ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังสูงราว 10–15 เซนติเมตร ชาวบ้านและผู้ใช้รถต้องขับลุยน้ำผ่านเส้นทางดังกล่าว แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงเล็กน้อย แต่ยังเสี่ยงต่อการสัญจรอย่างมาก หากสะพานถูกตัดขาด ชาวบ้านต้องอ้อมไกลถึงกว่า 15 กิโลเมตร
นายพนม ช้างเนียม อายุ 38 ปี ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางประจำ เปิดเผยว่า น้ำท่วมในพื้นที่ยาวนานมาประมาณสัปดาห์หนึ่ง โดยช่วงที่น้ำระบายมากที่สุด ระดับน้ำสูงจนบ้านหลายหลังริมแม่น้ำถูกท่วมถึงชั้น 2
“ท่วมทุกปี แต่ปีนี้หนักกว่าปีก่อน ๆ มาก ปกติถ้าไม่ถึงชั้น 2 ก็ยังพออยู่ได้ แต่มาปีนี้ขึ้นสูงเกือบเมตรบนชั้น 2 อยู่กันไม่ได้แล้ว บ้านผมท่วมตั้งแต่ 3 กันยายนที่ผ่านมา บ้านที่ติดริมแม่น้ำท่วมเร็วกว่าผมอีก น้ำท่วมเราเข้าใจ แต่ก็อยากให้บริหารจัดการยังไงไม่ให้มันสูงถึงชั้น 2 ชาวบ้านลำบากกันมากจริง ๆ”
ประชาชนในพื้นที่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจัดการปัญหาและวางแผนป้องกันระยะยาว ก่อนที่สะพานสำคัญเส้นนี้จะไม่สามารถใช้สัญจรได้ และทำให้ชุมชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก