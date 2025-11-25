ServerToday เร่งขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ ด้วยการยกระบบสู่ Huawei Cloud อย่างไร้รอยต่อ

บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบอีเมลแบบบริหารจัดการชั้นนำ และพันธมิตรระดับแพลทินัมของ Zimbra เดินหน้าปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีครั้งสำคัญ พร้อมย้ายระบบขึ้นสู่ Huawei Cloud ได้อย่างสมบูรณ์
การย้ายระบบครั้งนี้ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของระบบ และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับการปรับระบบขยายตัวของธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างยืดหยุ่น
ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันอีเมลที่ได้รับความไว้วางใจ เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์เคยประสบกับความท้าทายจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ทั้งข้อจำกัดด้านการขยายระบบที่ทำให้เกิดปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานสูง ความเสี่ยงจากการไม่ครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงความล่าช้าในการแก้ปัญหาที่ต้องประสานงานกับทีมต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการหยุดชะงักของระบบอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความร่วมมือกับหัวเว่ยคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์สามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จ และบรรลุผลลัพธ์สำคัญ ดังนี้:
• ความพร้อมในการใช้งานสูงถึง 99.99% ผ่านสาม Availability Zones (3AZs) ของหัวเว่ยคลาวด์ในประเทศไทย พร้อมระบบสลับสำรองอัตโนมัติ (RTO < 5 นาที) ซึ่งรับประกันการให้บริการอย่างราบรื่น แม้ในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด
• ยกระดับความปลอดภัยของระบบและรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน อาทิ ISO/IEC 27017, CSA STAR Level 2/CCM, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701, PCI-DSS, GDPR และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
• แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นกว่า 40% ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของหัวเว่ยคลาวด์ประเทศไทย
• ลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตกว่า 30% ด้วยโซลูชันบริหารจัดการตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึง (Identity and Access Management: IAM) รวมถึงมาตรการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบ LDAP
• การสำรองและกู้คืนข้อมูลระดับองค์กร(RPO) ด้วยโซลูชันสำรองและกู้คืนข้อมูลบนหัวเว่ยคลาวด์ (Cloud Backup and Recovery: CBR) ที่ช่วยรักษา RPO ใกล้ศูนย์ สำหรับแพลตฟอร์มอีเมล Zimbra เพื่อรับประกันการปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรอย่างแข็งแกร่ง
สรชัช ชัยธานี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“หัวเว่ยคลาว์ได้พลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานของเรา พร้อมเสริมศักยภาพในการให้บริการอีเมลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แก่ลูกค้าของเรา” สรชัช ชัยธานี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ กล่าว “การย้ายระบบครั้งนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทำให้เราสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ครบถ้วน พร้อมสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า”
ปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
“หัวเว่ยคลาวด์ ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยปรับขนาดระบบได้ตามการเติบโตหรือความต้องการของธุรกิจในอนาคต” ปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กล่าว “โซลูชันของเรามอบแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และยืดหยุ่น ให้แก่ธุรกิจไทย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการเติบโตในระดับภูมิภาค”