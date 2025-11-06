Synology จัดงาน ‘Synology Solution Day 2025’ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับธุรกิจไทย

Synology ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันจัดเก็บข้อมูล จัดงาน Synology Solution Day 2025 อย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้าน IT กว่า 500 คนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดจาก Synology ทั้งด้านการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล (Storage & Data Management) การปกป้องข้อมูล (Data & Workload Protection) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ (Business Productivity) รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด (Video Surveillance) โดยงาน Synology Solution Day 2025 นับว่าเป็นงานที่จะทำให้ทุกธุรกิจค้นพบกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสพิเศษนี้ Joanne Weng (โจแอน เวง) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ Synology กล่าวว่า "เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ Synology เราได้เดินหน้าพัฒนาโซลูชันเพื่อการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านโซลูชันของเราช่วยให้องค์กรในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ขยายตัวได้ตามต้องการพร้อมลดต้นทุนรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างแท้จริง"
Joanne เน้นย้ำถึงความสำคัญของตลาดไทยว่า "ขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยกำลังเร่งก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น Synology มุ่งมั่นสนับสนุนองค์กรด้วยโซลูชันครบวงจรที่ไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ยังสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระยะยาว"
รหัท บุญตันจีน ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Synology กล่าวว่า “ในปีนี้ หลายองค์กรขยายการลงทุนด้าน AI ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญกับการปกป้องและกู้คืนข้อมูลเป็นอันดับแรก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด Synology จึงเปิดตัว PAS7700 ระบบจัดเก็บข้อมูล NVMe SSD แบบ Dual-Controller สำหรับงานในกลุ่ม high performance พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชันด้านการปกป้องข้อมูล เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น เป้าหมายของเราคือการช่วยให้องค์กรในไทยสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้”
นอกจากนี้ ภายในงาน Synology Solution Day 2025 ยังได้เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการข้อมูลในยุค Data Boom โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำในภาค การผลิต การศึกษา และการวิจัย เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทายในการบริหารข้อมูลที่กระจัดกระจายและเกิดภาวะ data silo ภายในหน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ให้ข้อมูลว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Data-Driven ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยเริ่มจากการจัดการข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร สร้างความเข้าใจและยอมรับจากพนักงานผ่านการสื่อสารและอบรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมเสวนายังสะท้อนว่า “ข้อมูลที่ดี” ต้องถูกคัดเลือกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านข้อมูลเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคน กระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อให้ข้อมูลสามารถนำมาใช้ตัดสินใจและสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจได้จริง
ตอบโจทย์ความต้องการการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
Synology เปิดตัว โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กร ครอบคลุม PAS Series ประสิทธิภาพสูง ที่มาพร้อม Active-Active Dual Controllers และเทคโนโลยี End-to-End NVMe นอกจากนี้ยังเผยฟีเจอร์ใหม่ใน DSM 7.3 ที่ออกแบบมาเพื่อ เสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งในฟีเจอร์ใหม่คือ Synology Tiering ซึ่งสามารถจัดวางข้อมูล Hot Data ที่เข้าถึงบ่อยลงบนสตอเรจประสิทธิภาพสูง และย้ายข้อมูล Cold Data ที่เข้าถึงน้อยไปยังชั้นจัดเก็บที่คุ้มค่ามากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและลดต้นทุน
เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงไซเบอร์
ด้วยการเปิดตัว DP Series ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลสำหรับองค์กร และ APM 1.1 ล่าสุด Synology ได้นำเสนอการอัปเดตของ ActiveProtect ที่ขยายการรองรับงานประมวลผลเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) และทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ฟีเจอร์สำคัญประกอบด้วย WORM (Write Once, Read Many) ที่สามารถป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ Network Isolation สำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัย ฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลได้อย่างมั่นใจ รองรับกลยุทธ์การสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1-1-0 อย่างสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการสำรองข้อมูลนอกสถานที่ (Offsite Backup) และการสร้างสำเนาข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (Immutable Copies)
ขยายระบบนิเวศการเฝ้าระวังด้วยวิดีโอ
Synology ยังได้นำเสนอระบบการเฝ้าระวังด้วยวิดีโอแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง กล้อง, ระบบจัดเก็บข้อมูล, และซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส ฟีเจอร์วิเคราะห์วิดีโอด้วย AI ล่าสุด สำหรับการตรวจจับ บุคคล, ยานพาหนะ, และการบุกรุก รวมถึงกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของ Synology ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบได้อย่างไร้รอยต่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่าน Office Suite Synology ยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มสื่อสารแบบใหม่ ที่รวมทั้งการส่งข้อความ และ Video Call นอกจากนี้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ยังถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารทั้งหมด และสามารถจัดการได้แบบรวมศูนย์ผ่าน Synology AI Console องค์กรจึงสามารถ ปรับปรุง workload และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการผสานเซิร์ฟเวอร์ AI ภายในองค์กรกับตัวแทน AI แบบปรับแต่งได้