365mc Thailand ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมฉลองสถิติครบ 10,000 LAMS เป็นครั้งแรกในไทย และก้าวสู่ปีที่สองอย่างมั่นใจ พร้อมเปิดสาขาใหม่ที่ภูเก็ต

365mc Thailand โรงพยาบาลดูดไขมันเฉพาะทางชั้นนำจากเกาหลี ฉลองครบรอบ หนึ่งปีแรกในประเทศไทย พร้อมประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูดไขมันระดับนานาชาติ ด้วยการทำสถิติ “ครบ 10,000 LAMS” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้รับบริการจำนวนมาก ตลอดจนมาตรฐานการรักษาและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกันนี้ 365mc Thailand ยังประกาศแผนเปิด สาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีที่ผ่านมา 365mc Thailand ได้สร้างปรากฏการณ์ด้านการดูดไขมันเฉพาะทาง ด้วยการก้าวข้ามสถิติที่ศูนย์บริการด้านความงามทั่วไปต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเข้าถึง นั่นคือการทำหัตถการด้วยระบบ LAMS ครบ 10,000 LAMS (LAMS ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การดูดไขมันมีความแม่นยำสูง ลดความเสี่ยง แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว และช่วยให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ) ภายในปีแรกของการเปิดให้บริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ 365mc ต้นตำรับจากประเทศเกาหลีใต้
Dr. Namchul Kim (ดร. คิม นัมชอล) ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ 365mc กล่าวว่า “การทำสถิติครบ 10,000 LAMS ในปีแรกถือเป็นหลักไมล์สำคัญ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มอบความไว้วางใจ และนี่คือเหตุผลที่เราจะเดินหน้าด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกวัน”
พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 365mc Thailand กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จนี้มาจากมาตรฐานของงานบริการของเรา 365mc เราพร้อมไปด้วยทีมแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์หลักในประเทศเกาหลี เสริมด้วยทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปร่าง เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มบริการ After Care แบบครบวงจร การดูแลแผล, โปรแกรมกระชับสัดส่วน, การติดตามผลรายบุคคล และคำปรึกษาด้านโภชนาการ เพื่อให้ผลลัพธ์ยั่งยืนและปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารแบรนด์ ผ่านกิจกรรมการตลาด, เคสรีวิวจริง และแคมเปญที่ช่วยสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ 365mc เป็นผู้นำในตลาดการดูดไขมันระดับพรีเมียม”
พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการแถลงเปิด สาขาใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต โดยเน้นการให้บริการ “Premium Wellness Experience” แบบครบวงจร เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มองหาการดูแลรูปร่างแบบพรีเมียม การเปิดสาขาภูเก็ตถือเป็นก้าวสำคัญสู่การขยายเครือข่ายในประเทศไทย และเป็นหัวใจสำคัญของเป้าหมายระยะยาวของแบรนด์ในการก้าวสู่ความเป็น Medical Aesthetic Hub ของเอเชีย อีกทั้งในปี 2026 ยังมีการขยายทีมแพทย์เฉพาะทางให้เพิ่มมากขึ้น, การพัฒนาโปรแกรมหลังดูดไขมันแบบเฉพาะบุคคล, การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในไทย และการวางรากฐานขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ Medical Aesthetic Hub ต่อไป
365mc ประเทศไทย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-20:00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าปรึกษา และประเมินโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวคุณ ผ่านเว็บไซต์ https://365mcthailand.com/th/ หรือเบอร์โทรศัพท์ 0649323365 หรือ LINE ID @365mcthailand
#สลายไขมันด้วยปลายเข็ม
#ดูดไขมันแท้จากเกาหลี