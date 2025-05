ฉีกทุกกฎความสวย หุ่นใหม่ที่ ‘ลูกเกด’ ภูมิใจ โดย Bangmod Aesthetic Hospital ผู้สร้างความงาม ฝีมือระดับตำนาน

เพราะความมั่นใจเป็นเรื่องสำคัญที่พร้อมเป็นแรงผลักดันให้กล้าเผชิญกับทุกสิ่ง โดยตัวแม่ของทุกยุค ‘ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม’ พร้อมพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า เมื่อมีความมั่นใจก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยการมอบความไว้วางใจให้ผู้นำด้านศัลยกรรมในประเทศไทยอย่าง Bangmod Aesthetic Hospital (โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค) โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์ด้านความงามระดับตำนานกว่า 40 ปี จากโรงพยาบาลบางมด บนถนนพระราม 2 ปั้นร่างใหม่ที่เป๊ะจนกล้าอวดแก่ทุกสายตา พร้อมด้วยการเปิดตัว ‘ลูกเกด เมทินี’ ICONIC PRESENTER ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเองในทุกมิติ อีกทั้งมีความมั่นใจในแบบของตัวเอง จนถูกยกให้เป็นตัวแม่ของวงการ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Bangmod Aesthetic Hospital ที่พร้อมดูแลเรื่องความงามรอบด้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและดูดีขึ้นในเอกลักษณ์ของตัวเองโดยลูกเกดได้ปรากฏกายกับหุ่นที่เซ็กซี่ เฟิร์ม และกระชับ ฉีกทุกกฎความสวย ด้วยตัวตนใหม่ ในงาน ‘Grand Opening Bangmod Aesthetic Hospital’ เฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามและดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 โดยมีคนในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดี อาทิ พิม ซอนย่า คูลลิ่ง, มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น รวมถึง เอ้ ชุติมา นัยนา ที่มาร่วมงานโดยหลังจากซุ่มดูแลหุ่นจนได้ร่างที่เป๊ะทุกจุด ‘ลูกเกด เมทินี’ ICONIC PRESENTER Bangmod Aesthetic Hospital ทำให้ทึ่งทั้งงานด้วยการเปิดตัวอย่างอลังการให้ได้เห็นชัด ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่สวยและดูดีในแบบที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการปรับรูปร่าง สร้างสัดส่วนในแบบที่ต้องการ ภายใต้แคมเปญ Bangmod Sexy Line with Metinee ซึ่งโปรแกรม Bangmod Sexy Line หรือ B Line เป็นเทคนิคเฉพาะ โดยสามารถออกแบบไลน์กล้ามท้อง และช่วงเอวตามรูปร่าง สร้างความโค้งเว้า และเงาบนหน้าท้องอย่างเป็นธรรมชาติให้ดูกลืนไปกับผิวและรูปร่างเดิม โดยไม่ทิ้งร่องลึกจนดูแข็งหรือหลอกตาซึ่งขั้นตอนการทำจะเป็นการดูดไขมันชั้นลึกบริเวณหน้าท้อง เพื่อลดปริมาณไขมันสะสมที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อและผิวหนัง จากนั้นก็ดูดไขมันชั้นตื้น ด้วยเครื่องดูดไขมันพลังงานกล เพื่อสร้างร่อง Sexy Line ตามด้วยดูดไขมันบริเวณเอว เพื่อให้เอวคอด เป็นเอว S เทคนิคนี้จะช่วยลดปริมาณไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องและสร้างร่องเงากล้ามเนื้อที่เสมือนจริงได้จนสร้างหุ่นที่ดูเฟิร์มพร้อมร่อง 11 หรือ Sexy Line ตรงตามเป้าหมายของลูกเกดที่แม้อายุจะเข้าสู่วัย 53 ปี แต่หุ่นก็เป๊ะได้ รวมถึงสัดส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่กระชับ เสมือนคืนหุ่นในยุคนางแบบตัวแม่ของลูกเกด ด้วยศักยภาพของทีมแพทย์เฉพาะทาง Bangmod Aesthetic Hospital ซึ่งมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมอย่างละเอียด ภายใต้คอนเซ็ปต์ แผลเล็ก เจ็บน้อย หายเร็ว ดูเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ลูกเกดได้เข้ารับบริการการดูแลด้านต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจในโรงพยาบาลด้านความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอีกด้วยโดย “ลูกเกด เมทินี” เผยว่า “เป็นเกียรติที่ได้มาเป็น ICONIC PRESENTER และมีความมั่นใจอย่างมากที่ Bangmod Aesthetic Hospital มาดูแลในเรื่องของรูปร่าง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะออกกำลังกายมาโดยตลอด แต่ด้วยเรื่องอายุที่เข้าเลข 5 และระบบเผาผลาญร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม จึงทำให้มีส่วนเกินบนร่างกาย โดยได้มีการดูแลในส่วนของ เอว หน้าท้อง และหลัง ภายใต้แคมเปญ Bangmod Sexy Line with Metinee สำหรับเกดภูมิใจมากกับหุ่นตอนนี้ เพราะไม่มีส่วนเกินบนร่างกายที่จะต้องพะวงอีกต่อไป การที่เราอยากมีรูปร่างที่ใฝ่ฝัน ในปัจจุบันมีตัวช่วยสามารถดูแลรูปร่างได้ แนะนำที่ Bangmod Aesthetic Hospital ที่นี่มีทีมแพทย์เฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา”Bangmod Aesthetic Hospital เป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้การนำของ นพ. สุรสิทธิ์ อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางมดและโรงพยาบาลบางมดเอสเธติค พร้อมด้วยนพ. ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เเละ CEO โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค มีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ให้บริการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม แผนกผิวหนัง และเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมุ่งเป็นผู้นำด้าน Aesthetic Hub ในเอเชียด้วยบริการศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรนพ. ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เเละ CEO โรงพยาบาลบางมดเอสเธติค เปิดเผยว่า “Bangmod Aesthetic Hospital มุ่งมั่นให้บริการด้านความงามและดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้าน Aesthetic Hub ในเอเชีย โดยให้ความสำคัญมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และการบริการเพื่อตอบโจทย์แต่ละบุคคล ซึ่งมีทีมแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาและตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจอย่างเช่นคุณลูกเกด ซึ่งเป็น ICONIC PRESENTER และดูแลรูปร่างภายใต้แคมเปญ Bangmod Sexy Line with Metinee สำหรับการดูดไขมันในปัจจุบัน มีเทคนิคที่ทันสมัย สามารถดูดไขมันให้เป็นร่อง 11 รวมทั้งสามารถทำให้เป็นกล้ามท้องหรือ Six Pack ได้ และยังมีนวัตกรรมที่ทำให้ผิวหนังกระชับขึ้นอีกด้วย”ซึ่งนอกจาก โปรแกรม Bangmod Sexy Line หรือ B Line Bangmod Aesthetic Hospital ยังมีศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือ โปรแกรมศัลยกรรมดึงหน้า ที่ปีนี้มีการเปิดตัวเทคนิคใหม่ Modern Facelift Plus ซึ่งเป็นการดึงหน้าในชั้นลึก ด้วย Triple SMAS technique หรือดึงชั้นลึก ใน 3 ขั้นตอน ช่วยให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ คงทนยาวนาน ศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงรองลงมาคือ ศัลยกรรมเสริมหน้าอกด้วย Modern Breast Plus เทคนิคที่จะช่วยให้ได้หน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติ ขนาดพอดี และปรับตามสรีระร่างกายของแต่ละบุคคล ผสานการส่องกล้องช่วยผ่าตัด ทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น#ลูกเกดเมทินี #BangmodAesthetic#BangmodAestheticHospital #BangmodTechniqe #มั่นใจยิ่งกว่าที่บางมด