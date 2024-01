“ATLAS” ขนทัพความสุข โชว์มินิคอนเสิร์ตสุดสนุก ร่วมฉลองสาขาใหม่ MAJESTIC CLINIC เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนโฉมรูปร่างให้สวยงามและสมบูรณ์แบบ โดยให้บริการรักษาดูแลสรีระที่มีคุณภาพสูงสุด และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา สำหรับ MAJESTIC CLINIC สถาบันลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน สลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือดูดไขมันชั้นนำของประเทศไทย ที่พร้อมเดินหน้าขยายความสำเร็จ อย่างต่อเนื่อง โดย คุณปภาณ ไกวัลศิลป์ กรรมการผู้จัดการ MAJESTIC CLINIC ได้เดินหน้าเปิดตัวสาขาใหม่ในงาน “CELEBRATE OF BEAUTY MAJESTIC CLINIC” ณ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นสาขาที่ 4 ภายใต้คอนเซปต์ “The New Standard in Beauty เพราะเราคือมาตราฐานใหม่ของความงาม” โดย MAJESTIC CLINIC เป็นหนึ่งในสถาบันลดน้ำหนัก สลายไขมัน กระชับสัดส่วน ที่แรกในประเทศไทยที่นำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือการรักษาสำหรับกระชับสัดส่วนร่างกายจากต่างประเทศ โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือดูดไขมันความสำเร็จอีกก้าวในครั้งนี้ ยังได้ศิลปิน T-POP แถวหน้าของวงการอย่างวง ATLAS ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้ รวมถึงมีการดูแลตัวเองที่ดีและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่เสิร์ฟความสุขผ่านมินิคอนเสิร์ต Performance สุดเป๊ะ พร้อมแสดงความยินดีในการเปิดสาขาใหม่ของ MAJESTIC CLINICโดยวง ATLAS เผยว่า "เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่ ของ MAJESTIC CLINIC และให้พวกเราวง ATLAS เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญ พวกเราจึงตั้งใจโชว์ในวันนี้อย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับสาขาใหม่ที่เปิดให้บริการที่เซ็นทรัล ปิ่นเกล้าในครั้งนี้ด้วยครับ"MAJESTIC CLINIC สร้างประสบการณ์การลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยนวัตกรรมและการดูแลบุคลิกภายในแต่ละบุคคล โดยไม่มีผลข้างเคียง ไม่ต้องผ่าตัดหรือศัลยกรรม ไม่ต้องดูดไขมัน โดยดูแลในการลดไขมันหน้าท้อง, ลดไขมันเฉพาะส่วน เช่น สะโพก ต้นแขน ต้นขา และจุดอื่นๆ, โปรแกรมลดน้ำหนัก และเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดรอยแตกลาย ผ่านการประเมินและให้คำแนะนำเพื่อจัดโปรแกรมในการดูแลสุขภาพหลังการทำรักษาและการดูแลรักษาแต่ละครั้ง ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้บริการคุณภาพสูงสุดโดย MAJESTIC CLINIC เปิดให้บริการที่สาขาแรก พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ และได้มีการขยายธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเปิดบริการเพิ่มที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ สาขาที่4 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ที่เปิดให้บริการเป็นสาขาล่าสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดของ MAJESTIC CLINIC ได้ทาง FACKBOOK PAGE : Majestic Clinic, OFFICIAL LINE : @mjtp, IG : majesticclinicth, TWITTER (X) : Majestic Clinic, Website : https://www.majesticclinic.co หรือ โทร : 02-055-6755