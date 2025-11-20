KGEN ผนึก OR ร่วมส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หนุน FIT Auto ให้บริการหลังการขายรถ EV

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (ปตท. )สำนักงานพระโขนง บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้และให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นายสุรเชฏฐ์ พรพิพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) นายอภิชาติ เพียรเจริญ กรรมการบริหารและ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
นางสาวพรทิพย์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในไทย โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจและอุตสาหกรรมEVให้เติบโตอย่างยั่งยืน และในอนาคตอันใกล้ทั้ง2ฝ่ายจะร่วมมือกันต่อยอดด้านต่างๆทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเชิงเทคนิคต่างๆ รวมถึงการขยายสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม KGEN ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ FARIZON ภายใต้กลุ่ม Geely Holding Group รวมถึงงานให้บริการหลังการขายจากผู้ผลิต ทั้งยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์เชิงพาณิชย์ประเภทอื่น ดำเนินการในนามบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ขณะที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto หนึ่งในธุรกิจของ OR ซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ทันสมัย ครบวงจรและครอบคลุม สามารถตอบสนองผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้และการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การศึกษาโอกาสร่วมกันของธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto การพัฒนาธุรกิจส่งเสริมการใช้และการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงตามระยะทางยานยนต์ไฟฟ้าของ KGEN ให้แก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto
โดย KGEN จะจัดอบรมพนักงาน FIT Auto ให้สามารถซ่อมบำรุงรถยนต์ EV เพื่อบริการหลังการขายตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ EV รวมถึงออกแบบรูปแบบทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในอนาคต
ด้านนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. กล่าวว่า ปัจจุบัน OR มีธุรกิจบริการรถยนต์ FIT Auto 111 สาขา ซึ่งเรามีแผนเกี่ยวกับการให้บริการรถEV ที่อยากให้ผู้ใช้บริการนึกถึง FIT Auto เป็นอันดับแรก ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถEV เพราะอนาคตรถEV ยังโตขึ้นไปได้อีก