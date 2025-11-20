เวียดนามเดินเกมเดือด! ทุ่มสร้างถนนถมทะเล ปิดตายทางออกหลักคลองฟูนันเตโช เมกะโปรเจกต์ $1.7 พันล้านของกัมพูชา

โครงการ "คลองฟูนันเตโช" มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ของกัมพูชาที่หวังลดการพึ่งพาเวียดนามกำลังเผชิญวิกฤตหนัก หลังเวียดนามตอบโต้ด้วยแผนเด็ดขาด: ถมทะเลสร้างถนนระยะทาง 47 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฟูก๊วก เพื่อทำหน้าที่เป็น "ปราการเหล็ก" ปิดตายทางเข้า-ออกหลัก ของคลองทันที ทำให้เมกะโปรเจกต์ของกัมพูชาส่อแววไร้ประโยชน์ และทำให้ชาวกัมพูชาออกมารุมโจมตีรัฐบาลว่า "อ่อนแอ"
เมื่อวันที่ 19 พ.ย. เพจ “ลูกค้าคือบร๊ะเจ้า“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการตอบโต้ที่น่าตกใจของเวียดนามต่อโครงการเมกะโปรเจกต์มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ของกัมพูชา คือ "คลองฟูนันเตโช" ซึ่งกัมพูชาหวังจะใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนาม โดยทางเพจได้ระบุจ้อความว่า
“เกมพลิก! เวียดนาม "ถมทะเลสร้างถนน" แทนการสร้างสะพาน ตัดหน้าคลองฟูนันเตโช เมกะโปรเจกต์หมื่นล้านของกัมพูชา
กัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ในโครงการยักษ์ "คลองฟูนันเตโช" ซึ่งเป็นการลงทุนมหาศาลกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยหวังจะใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกส์สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
แต่เนื่องจากโครงการคลองนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางน้ำและอาจทำให้น้ำไหลไปท่วมหลายพื้นที่ในเวียดนาม ทำให้เวียดนามแสดงความกังวลและขอให้กัมพูชาเจรจา แต่ดูเหมือนกัมพูชาจะไม่สนใจ
เวียดนามจึงเดินหน้าโครงการสุดอลังการ ด้วยการ "สร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่" เกาะขนาดเล็กบริเวณลูกศรสีแดงในภาพ
โดยพาดถนนไปยังเกาะฟูก๊วก (Phú Quốc) ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านนอกทำหน้าที่เสมือน "ปราการเหล็ก" ปิดปากอ่าวทางออกของคลองฟูนันเตโช กับแผ่นดินใหญ่ของเวียดนาม ด้วยระยะทาง 47 กิโลเมตร โดยเป็นการถมทะเลเพื่อสร้างถนน ไม่ใช่การสร้างสะพาน!
การสร้างถนนนี้ส่งผลให้ อ่าวที่จะใช้เป็นทางเข้า-ออกหลักของคลองฟูนันเตโชถูกปิดตายทันที ช่องทางเดินเรือที่เหลืออยู่จะกลายเป็นมุมเล็กๆ ที่ต้องอ้อมไปทางฝั่งประเทศไทยแทน
แม้คลองฟูนันเตโชจะสร้างเสร็จ เรือขนส่งสินค้าจะต้องวนอ้อมไปใช้ช่องทางแคบๆ ที่เหลือ ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาและค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้ว เรือขนาดใหญ่อาจไม่สามารถผ่านได้ นั่นหมายความว่า เมกะโปรเจกต์มูลค่ามหาศาลและความหวังสูงสุดของรัฐบาลกัมพูชาอาจพังทลายลงในทันที
ขณะนี้ชาวกัมพูชาที่ทราบข่าวต่างออกมาโจมตีรัฐบาลของตนเองอย่างหนักว่า "อ่อนแอและกลัวเวียดนาม" ที่ปล่อยให้สถานการณ์มาถึงจุดที่เส้นทางการค้าสำคัญถูกปิดกั้นอย่างถาวร“