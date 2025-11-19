ปิดคดีลวนลามผู้ต้องหาสาว ตร.เขมรตักเตือน 2 นักข่าว สั่งอัดคลิปขอโทษ ปล่อยตัวกลับบ้าน

ตำรวจจังหวัดสวายเรียงเรียกสอบปากคำ 2 นักข่าวกัมพูชา ฐานลวนลามผู้ต้องหาสาวชาวเวียดนาม สุดท้ายแค่กล่าวตักเตือน-สั่งอัดคลิปขอโทษต่อสาธารณะ ก่อนปล่อยตัวกลับบ้าน จบคดี
วันนี้(19 พ.ย.) สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสวายเรียงได้ปิดคดีลวนลามผู้ต้องหาสาวชาวเวียดนามเรียบร้อยแล้ว โดยการเรียกนักข่าว 2 คน ไปสอบปากคำที่โรงพัก คือ นายพัต ฮน และนายขาน สารัธ ไปสอบปากคำ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทำวิดีโอคลิปขอโทษ และปล่อยกลับบ้าน
ดคีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อเช้าวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุนักโทษคดีเว็บพนันออนไลน์ชาวเวียดนาม 6 คนหลบหนีระหว่างถูกนำตัวขึ้นศาลจังหวัดสวายเรียง โดยมีหญิงชาวเวียดนามนำอาวุธปืนไปยื่นให้นักโทษระหว่างถูกควบคุมตัวลงจากรถเพื่อเดินไปขึ้นศาล แล้วนักโทษได้ใช้ปืนยิงขู่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนี ก่อนที่ตำรวจกัมพูชาจะติดตามจับกุมได้ทั้งหมดในช่วงเย็นวันเดียวกัน
ตามวีดีโอคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าขณะที่ผู้ต้องหาสาวคนดังกล่าวถูกควบคุมตัวอยู่บนรถตำรวจ ได้มีผู้เข้ามาลวนลามใช้มือจับที่ปากและแก้ม รวมทั้งพูดจาในลักษณะคุกคามทางเพศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาระบุว่า ผู้ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นคือนักข่าวทั้ง 2 คนดังกล่าว จึงเรียกมาสอบปากคำ แล้วกล่าวตักเตือนและให้ทำวิดีโอคลิปขอโทษต่อสาธารณะ ก่อนปล่อยกลับบ้านตามปกติ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม สำหรับนายขาน สารัธ ผู้ที่ใช้นิ้วแตะใบหน้าและใช้คำพูดคุกคามผู้หญิงนั้น กระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาได้เพิกถอนบัตรผู้สื่อข่าว และขึ้นบัญชีดำห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสื่อสารมวลชนอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีแค่การใช้มือจับแก้มผู้ต้องหาหญิงเท่านั้น แต่ยังมีตำรวจบางคนใช้มือจับหัวและหน้าผากแล้วลูบผมขึ้นเพื่อดูหน้าผู้ต้องหาหญิงอีกด้วย ขณะที่ตำรวจคนอื่นๆ ไม่มีใครห้ามปรามการกระทำไม่เหมาะสมดังกล่าว และยังพูดคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสนุกสาน แต่ไม่มีรายงานว่าตำรวจกลุ่มดังกล่าวถูกดำเนินการทางวินัยหรือทางกฎหมายอย่างไรบ้าง