“Little Venture 2025” เปิดโลกผจญภัยครั้งแรกของเจ้าตัวเล็ก สนุก ปลอดภัย ได้เรียนรู้กลางธรรมชาติ

ผ่านไปอย่างสนุกสนานกับงาน “Little Venture 2025” โดย บริษัท เอ็มดับบลิวสปอร์ต จำกัด กับการผจญภัยกลางแจ้งสำหรับเด็กวัย 3-10 ขวบ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกผจญภัยครั้งแรกของเจ้าตัวเล็ก” และพัฒนาทักษะด้าน Executive Function (EF) ที่เป็นทักษะที่ทุกคนให้ความสนใจและในงานยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าการระบายสีบนผืนผ้ายักษ์, การเล่นรถดุ๊กดิ๊ก, สไลเดอร์ยักษ์ และกิจกรรมอีกมากมายจากผู้สนับสนุน
ภายในงานเด็กๆ ได้ออกสำรวจเส้นทางการผจญภัยในป่าเอลดอรา ตามหาอัญมณีที่หายไปเพื่อทำให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยน้องๆ ต้องผ่านฐานผจญภัยทั้งหมด 9 ฐาน ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร กิจกรรมกลางแจ้งสุดสร้างสรรค์ เช่น ฐานปีน มุด คลาน ฝึกความกล้าและความแข็งแรง, ฐานทรงตัวบนไม้เพื่อฝึกความสมดุล (Balance Beam / Slack Line) ฐานลอดอุโมงค์ (Tunnel Explorer) ที่ตกแต่งเป็นธีมป่าและถ้ำสุดตื่นเต้น, และฐานไต่เชือก (Rope Swing / Balance Line) ช่วยฝึกสมดุลและความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีฐานเขาวงกตเพื่อฝึกความกล้าและความจำ, ฐาน Obstacle Run วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางสุดท้ายที่เด็กๆ ได้ออกตามหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในฐานต่างๆ เพื่อนำมาคืนให้ป่ากลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง และได้ร่วมผจญภัยไปกับเพื่อนใหม่ๆ อย่างตื่นเต้นและสนุกสนาน
จันทร์ศรีษร มณีฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มดับบลิวสปอร์ต จำกัด ผู้จัดงานกล่าวว่า “เราตั้งใจให้งาน Little Venture เป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการเล่นที่สนุกและปลอดภัย เด็กจะได้ฝึกทักษะ EF เช่น Working Memory, Inhibitory Control, Cognitive Flexibility, Focus/Attention, Emotional Control และ Self Monitoring ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ ของการเติบโตในยุคใหม่และเป็นทักษะที่หาได้ไม่ครบในห้องเรียน เราอยากให้ครอบครัวได้เห็นว่าการผจญภัยเล็กๆ ของลูกวันนี้ คือก้าวแรกของความมั่นใจและพัฒนาทักษะของน้องๆ ในวันข้างหน้า”
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะของทั้งเด็กและผู้ปกครอง และทาง บริษัท เอ็มดับบลิวสปอร์ต จำกัด ได้เตรียมประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ ทุกคน เพื่อเป็นความภาคภูมิใจที่พิชิตฐานทุกฐานสำเร็จ ขณะที่พ่อแม่ก็ได้เห็นพัฒนาการ และความกล้าของลูกในทุกก้าว ถือเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างกีฬา การเรียนรู้ และความสุขของครอบครัวได้อย่างลงตัว “Little Venture 2025” ปิดฉากลงด้วยภาพรอยยิ้มและเหรียญรางวัลแห่งความกล้าที่มอบให้เด็กๆ พร้อมเสียงเรียกร้องจากครอบครัวให้กลับมาอีกในปีหน้า เพราะนี่ไม่ใช่เพียงกิจกรรมสำหรับเด็ก แต่คือ “พื้นที่แห่งการเติบโตของครอบครัว” อย่างแท้จริง ติดตาม Little Venture ครั้งที่ 2 เร็วๆ นี้ ที่เพจ Littleventure