VICTAM Asia 2026 ก้าวใหม่สู่เวทีนานาชาติของอุตสาหกรรมโภชนาการสัตว์และการแปรรูปธัญพืชในเอเชีย

การกลับมาอีกครั้งของ VICTAM Asia 2026 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2569 ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โภชนาการสัตว์ และการแปรรูปธัญพืชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังความสำเร็จอย่างงดงามจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ผู้จัดงานได้เดินหน้าต่อยอดสู่การจัดงานที่ใหญ่ขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น และมีความเป็นสากลยิ่งกว่าที่เคย
นายเซบาส วาน เด็น เอ็นเดอ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิคแทม อินเตอร์เนชัลแนล เปิดเผยว่า แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การจัดงานกลับมาอีกครั้งคือความสำเร็จอันโดดเด่นที่ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งผู้ประ กอบการและผู้เข้าชมงาน โดยในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 ธุรกิจ และผู้เข้าชมงานมากกว่า 7,000 ราย เกิดการเจรจาธุรกิจคุณภาพสูงจำนวนมาก หลายดีลมีมูลค่ารวมระดับหลายล้านยูโร จึงคือบทพิสูจน์ว่างานดังกล่าวนี้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่คือแพลตฟอร์มเชื่อมโยงอนาคตของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
สำหรับในปี 2569 นับเป็นก้าวสำคัญของงาน VICTAM Asia ด้วยการผนึกกำลังกับงาน VIV Health & Nutrition Asia และ GRAPAS Asia ทำให้งานครอบคลุมโซลูชันตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์เทคโนโลยีโม่แป้ง สีข้าว ระบบอัตโนมัติ ไปจนถึงโภชนาการและสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร
“ความแตกต่างที่โดดเด่นของปี 2569 คือการยกระดับงานให้เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง เราไม่ได้ดึงดูดเฉพาะผู้ประกอบการจากไทย แต่ยังรวมถึงเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย กรุงเทพฯ จะถูกตอกย้ำบทบาทในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของภูมิภาค” นายเซบาส วาน เด็น เอ็นเดอ กล่าว
ในปี 2569 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีกว่า 200 ราย เข้าร่วม และกว่า 100 รายจะนำเครื่องจักรหลักมาสาธิตการทำงานจริง พร้อมการรวมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกด้านพลังงานประหยัด ระบบ IoT การตรวจวัดแบบเรียลไทม์ และเครื่องจักรความแม่นยำสูงที่สะท้อนทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเฉพาะทางและประสบการณ์มากขึ้น VICTAM Asia 2026 ยังได้เตรียมนำเสนอรูปแบบงาน “Themed Days” ที่แบ่งเนื้อหาตามหมวดอุตสาหกรรม เช่น Feed Milling Focus เทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับโรงงานอาหารสัตว์, Flour Milling Focus โซลูชันโรงโม่และจัดเก็บธัญพืช และ Pet & Aqua Feed Focus นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น มาร่วมสัมมนาเชิงเทคนิค อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมสำคัญ เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (TFMA) สมาคมโรงสีข้าวไทย (TRMA) และพันธมิตรจากประเทศใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ได้จริง
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และธัญพืชในเอเชียก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ทั้งด้านพลังงาน เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงงานยังมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมที่มีคุณภาพ มีความต้องการซื้อจริง เพื่อให้การจับคู่ธุรกิจเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า นอกเหนือจากการเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพแล้ว เชื่อว่างานนี้ยังจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างอุตสาหกรรม สถาบัน และนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาที่กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้เข้าชมงาน นักอุตสาหกรรม และสื่อมวลชนทุกท่าน มาร่วมสัมผัสนวัตกรรม เชื่อมต่อกับผู้นำระดับโลก และร่วมกันกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมโภชนาการสัตว์และการผลิตอาหารในเอเชีย” นายเซบาส วาน เด็น เอ็นเดอ กล่าว