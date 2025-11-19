นักวิเคราะห์จีนยกย่อง “พระราชินีสุทิดา” ต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่ งามสง่า แข็งแกร่ง ไม่หยุดพัฒนาตนเอง

นักวิเคราะห์ชาวจีนชื่นชมสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ว่าเป็นแบบอย่างผู้หญิงยุคใหม่ที่งดงาม สง่างาม และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ตั้งแต่พระจริยวัตรอ่อนโยนจนถึงความมุ่งมั่นด้านการศึกษาและทักษะนักบิน สะท้อนพลังของผู้หญิงที่สร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง
จากกรณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือจะเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 50 ปี
การเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสื่อและประชาชนจีน หลังมีการเผยแพร่ภาพและคลิปการต้อนรับผ่านสื่อทางการและแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมอย่าง “เว่ยป๋อ” ส่งผลให้เกิดกระแสชื่นชมต่อพระสิริโฉมและพระอิริยาบถที่เรียบง่าย อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยมารยาทงดงามแบบไทย
ชาวเน็ตจีนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางบวก โดยยกย่องว่า พระราชินีไทยทรงมีบุคลิกสุภาพ ดูอบอุ่น และเป็นมิตร พร้อมทั้งมองว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย–จีนที่ดำเนินมายาวนาน ทั้งด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 พ.ย. เพจ “ใต้ร่มฉัตร“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผยว่า นักวิเคราะห์ชาวจีนยกย่อง สมเด็จพระราชินีสุทิดา ว่าเป็นตัวอย่างผู้หญิงยุคใหม่ที่งดงาม สง่างาม และมีทั้งมารยาท–บารมี–ความเมตตา ดุจ “ไข่มุก” ในคัมภีร์จีนโบราณ
แม้ทรงเป็นสามัญชนมาก่อน แต่ด้วยการฝึกฝนจากภายใน ความมุ่งมั่น และการไม่หยุดพัฒนาตนเอง ทำให้พระองค์ก้าวสู่ความเป็นราชินีที่แข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโท–เอก และเป็นนักบินที่ชำนาญ การวิเคราะห์นี้ชี้ว่าผู้หญิงทุกคนสามารถสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จของตนเองได้ โดย “การไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง” คือปัจจัยสำคัญที่สุดของความก้าวหน้าในชีวิต ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“นักวิเคราะห์ชาวจีน ได้ถอดรหัสความเป็น "Queen สุทิดา" เพื่อเป็นต้นแบบของผู้หญิงในโลกยุคใหม่ที่ควรเรียนรู้ในความสำเร็จของพระองค์
.
สิ่งแรกที่นักวิเคราะห์ชาวจีนเห็น สมเด็จพระราชินี ฉลองพระองค์ในชุดไทย มีพระจริยาวัตร สง่างาม ขณะเสด็จเยือนประเทศจีน ทำให้นึกถึง คำนึงในพระคัมภีร์จีนโบราณ ที่มีความหมายคล้ายกับ "ไข่มุก"
.
"ไข่มุก" ในที่นี้เปรียบได้กับบุคลิกของผู้หญิงที่มีมารยาท ท่วงท่า สง่างาม คำพูดคำจาที่ดี ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยออร่า อำนาจ บารมี แต่ก็แฝงไปด้วยความเมตตา มีจิตใจที่บริสุทธิ์ จากภายใน ที่คนสัมผัสได้
.
ซึ่งลักษณะของผู้หญิงแบบนี้ นักวิเคราะห์จีนท่านนี้บอกว่า สมเด็จพระราชินีสุทิดาคือ ผู้ครอบครองทั้งหมด
.
ทั้งที่พระองค์ไม่ได้มาจากฐานะสูงศักดิ์ ตรงกันข้าม พระองค์มาจากครอบครัวสามัญชนธรรมดาที่มีเชื้อสายจีน
.
สิ่งแรกที่เขาวิเคราะห์จากมุมมองและเหตุผลในการหล่อหลอมให้เป็น "Queen สุทิดา" ผู้ซึ่งอ่อนนอก แข็งใน จะต้องได้รับการฝึกฝนจิตวิญญาณจากข้างในเป็นอย่างดี ถึงสามารถเปล่งประกายความสมบูรณ์แบบออกมาภายนอกได้ทั้งหมดนี้
.
สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้คือ พระองค์ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง เพียงเพราะว่ากลายเป็น พระราชินี
.
ตรงกันข้ามท่านยังได้รับปริญญาโท ปริญญาเอก และตำแหน่งนักบินเมื่ออายุ 43 พรรษา ทั้งยังทรงขับเครื่องบินพานิชย์ เครื่องบินรบ ได้อย่างชำนาญ นี่คือความแข็งแกร่งของพระองค์ เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการโน้มน้าวใจตัวเอง
.
แล้ว "Queen สุทิดา" จะมีอะไรให้เราเรียนรู้ในอนาคตอีกหรือไม่ ซึ่งทำให้เตือนเราว่า เราไม่เพียงแต่มี "ปัญญา" ที่จะทำในสิ่งที่เราชอบ แต่เรายังมีความกล้าที่จะยึดมั่น ในการจัดการความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรตลอดเวลา สิ่งเดียวที่จะไม่ทรยศเรา คือตัวตนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
.
ท้ายที่สุด ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี จะได้เป็นราชินี แต่ผู้หญิงทุกคนในโลกนี้สามารถปลูกฝังสติปัญญาและความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดา ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใคร แต่กลายเป็นผู้สวมมงกุฎแห่งโชคชะตาด้วยตัวเราเอง
.
Keyword => "การไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเอง" ซึ่งคนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ไม่ว่าอยู่ในสถานะทางสังคมใด ควรมี“