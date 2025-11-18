ดราม่า “แจ็กแปปโฮ” ลามไกล! คนไทยยกเลิกทริปญี่ปุ่น หวั่นถูกเหมารวมหลังพฤติกรรมไม่เหมาะสม

หลังดราม่า “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ที่ญี่ปุ่น จุดกระแสวิจารณ์นักท่องเที่ยวไทยลุกลามจนบางคนยกเลิกทริป หวั่นถูกเหมารวม ขณะที่ร.ต.อ.นิติภูมิ ระบุ คนไทยจำนวนมากยังปฏิบัติตามมารยาทญี่ปุ่นและได้รับคำชมเสมอ
จากกรณี "แจ็กแปปโฮ" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังโพสต์คลิป ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่นพฤติกรรมดังกล่าวถูกมองว่า ไม่เหมาะสม และสร้างความเดือดร้อน
ล่าสุด วันนี้ (18 พ.ย.) ร.ต.อ. นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย หรือ นิติภูมิ นวรัตน์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ มีคนไทยยกเลิกทริปญี่ปุ่น เพราะกังวลกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวไทยที่เกิดจากบางเคสที่ไม่ให้เกียรติวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่ไม่ควรเหมารวม เพราะมีศิลปินและคนไทยจำนวนมากที่ไปญี่ปุ่นแล้วปฏิบัติตัวดี ให้ความเคารพมารยาทท้องถิ่น และได้รับคำชมจากชาวญี่ปุ่นเสมอ ทั้งนี้ ร.ต.อ. นิติภูมิธณัฐ ได้ระบุข้อความว่า
“บางท่านที่จองตั๋วเดินทางและที่พักไว้แล้ว
ประกาศงดเดินทาง
เพราะไม่มั่นใจกระแสต่อต้านคนไทยในญี่ปุ่น (ที่แรงกว่าคนไทยต่อต้านอิสราเอล)
ตอนนี้กระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวไทยระบาดไปทั่วญี่ปุ่น เพราะนี่ไม่ใช่เคสแรกที่นักท่องเที่ยวไทยไม่ให้เกียรติวัฒนธรรมและประเพณีญี่ปุ่น
ไม่อยากให้ชาวญี่ปุ่นตำหนิว่าคนไทยเหมือนกันหมด
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเมืองไทย ก็มีไม่ดีเช่นกัน
มีศิลปินไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นและเคารพวัฒนธรรมของท่าน ก็มีนะครับ อาทิ…
BNK48 / CGM48 แม้จะเป็นวงของไทย แต่มีต้นแบบมาจาก AKB48 ประเทศญี่ปุ่น สมาชิก BNK48 มักปฏิบัติตามไอดอลคัลเจอร์แบบญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด เช่น การทำความเคารพแบบญี่ปุ่น
การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นการรักษากฎวินัยของไอดอล มีสมาชิกหลายคนไปฝึกงาน/ไปแสดงร่วมกับวงญี่ปุ่น เช่น AKB48 และได้รับคำชมว่ามีมารยาทดีมาก
เติร์ด–เจเจ–ไอซ์ (TRINITY / ดาราไทยหลายคน)
เวลาไปงานที่ญี่ปุ่น เช่น งานอีเวนต์ แฟนมีต หรือถ่ายโฆษณา มีการแสดงความสุภาพตามมารยาทญี่ปุ่น — โค้งคำนับ, กล่าว “よろしくお願いします” และ “ありがとうございます” อย่างถูกต้อง ซึ่งชาวญี่ปุ่นมักชื่นชม
ไทบ้าน เดอะซีรีส์ / นักร้องหมอลำบางคน เวลานำหมอลำไปแสดงที่ญี่ปุ่น จะมีการกล่าวเคารพผู้ชม อธิบายรากวัฒนธรรมอีสานให้ผู้ชมญี่ปุ่นฟัง ซึ่งชาวญี่ปุ่นชื่นชมว่าเป็น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ให้เกียรติ
ศิลปินไทยที่ร่วมงานเทศกาลญี่ปุ่น (Japan Expo Thailand / Thai Festival Tokyo) หลายคนถูกชมว่าให้ความเคารพมารยาทญี่ปุ่น เช่น ปาล์มมี่ เป๊ก ผลิตโชค แสตมป์ อภิวัชร์ (เคยแสดงในญี่ปุ่นบ่อยครั้ง) Polycat
ทั้งหมดมีพฤติกรรมสุภาพ โค้งคำนับและพูดขอบคุณภาษาญี่ปุ่นได้ดี
นักพากย์ไทย / เกมเมอร์ไทย
หลายคนที่ไปร่วมอีเวนต์เกมญี่ปุ่น เช่นงาน Tokyo Game Show ก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมญี่ปุ่น เช่นการถ่ายรูป การทักทาย หรือการเคารพเวทีก่อนขึ้นแสดง“