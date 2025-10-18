จับตากลุ่ม “พิเชษฐ์ สถิรชวาล” นำกลุ่ม “วิชชั่นใหม่” เปิดตัวเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง จัดเสวนาใหญ่ชู “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทย”

กลุ่ม “วิชชั่นใหม่” เปิดตัวขับเคลื่อนการเมืองเต็มรูปแบบ ชูแนวคิดโปร่งใส–ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
“พิเชษฐ์ สถิรชวาล” นำทีมอดีตนักการเมือง–ข้าราชการกว่า 100 ชีวิต จัดเสวนา “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทย”
วันนี้( 18 ตุลาคม )นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล อดีตรมช.อุตสาหกรรม และรมช.คมนาคม พร้อมแกนนำกลุ่ม “วิชชั่นใหม่” (Vision ใหม่) ประกาศเปิดตัวลุยการเมืองอย่างเป็นทางการ ผ่านเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทยกับกลุ่มวิชชั่นใหม่” (พรบ.โปร่งใส) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล เปิดเผยว่า การรวมตัวครั้งนี้ ไม่ได้มาเพื่อแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เกิดจากความห่วงใยประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดยืนของกลุ่ม“รักประเทศ ไม่หวังตำแหน่ง
“เราไม่ได้มาเพื่อหาตำแหน่งหรืออำนาจ แต่เรามาร่วมกันเพราะเรารักประเทศไทย บ้านเมืองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่สับสน มีอุปสรรคมากมาย และประชาชนไม่เชื่อว่าใครจะแก้ปัญหาได้จริง”
นายพิเชษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ กลุ่ม “วิชชั่นใหม่” ประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายภาคส่วนมากกว่า 100 คน ทั้งอดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการเกษียณ ทหาร และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ตั้งเป้านำเสนอ “การเมืองวิถีใหม่” ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง แทนการเมืองแบบพรรคพวกหรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
กำหนดการเสวนา “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทยกับกลุ่มวิชชั่นใหม่” (พรบ.โปร่งใส) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยในช่วงเช้าจะมีการเสวนา “ทางเลือก ทางรอด ทางออกประเทศไทย” (พรบ.โปร่งใส) โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ ดร.ณัฐพล เนื่องชมพู ดร. ดวง อันทะไชย อดีต สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย อดีต สว. และ สส. พล.ต.ต. วิญญู อำนวยสมบัติ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ดร.ณัฐพล เนื่องชมพู อดีต สว.จังหวัดบึงกาฬ นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการสภาทนายความในบรมราชูปถัมภ์
และในช่วงบ่าย นำเสนอนโยบายและจัดโครงสร้างกลุ่ม โดย ดร.รัชฏะ สมรทินกร พล.ต.ต. วิญญู อำนวยสมบัติ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ นายสมชาย แสวงการ อดีต สว. นายบุญฤทธิ์ โสพิกุล ดร.ชนพัฒน์ โภคาเจริญเกียรติ นายธัชกรพงศ์ กีรติสิงห์ช่วย ผศ.ดร.ชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์
นายพิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ตนอายุจะมาก แต่ยังคงตั้งใจสู้ยิบตาเพื่อสร้างการเมืองใหม่อย่างแท้จริง และหวังว่ากลุ่ม “วิชชั่นใหม่” จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยแนวทางที่โปร่งใส ยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นหลัก