“ฮุนเซน” อ้างไม่ตอบโต้เหตุยิงบ้านเปรยจัน ไม่อยากให้สูญเสียทั้งสองฝ่าย เสี้ยมไทยรับมือสหรัฐฯ เองเหตุระงับปฏิญญาสันติภาพ

“ฮุนเซน” อ้างกัมพูชาไม่ยิงตอบโต้ทหารไทยที่ยิงประชาชนที่บ้านเปรยจัน เพราะไม่อยากให้สูญเสียทั้งสองฝ่าย และต้องรักษาข้อตกลงหยุดยิง โบ้ยไทยไปรับมือกับสหรัฐฯ เอง ที่ระงับปฏิญญาสันติภาพ กัมพูชาจะไม่แบ่งความรับผิดชอบกับใครทั้งสิ้น พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหารัฐบาลกัมพูชากำลังแลกดินแดนกับสันติภาพ
วันที่ 17 พ.ย.นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา กล่าวในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์แห่งชาติกัมพูชา ครั้งที่ 33 ตอนหนึ่งว่า การที่กัมพูชาไม่ยิงตอบโต้เหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยยิงใส่ประชาชนที่บ้านเปรยจัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย (ศรีโสภณ) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.นั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว เพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียชีวิตของประชาชนอีกจำนวนมาก
นายฮุนเซน กล่าวว่า “มีบางคนต่อว่าเรา เขายิงประชาชนเราตายแล้วทำไมยังเงียบอีกตอนนี้ผมขอถามกลับ หากเรายิงตอบโต้ จะมีคนตายแค่ 1 คน บาดเจ็บ 3 คนหรือ? มันจะมากกว่านั้น ไทยก็ตายมาก เราก็จะตายที่ศรีโสภณ พูดกันให้ชัดตรงนั้น เราไม่ได้กลัวสู้ แต่สู้ไปแล้วได้อะไร?”
นายฮุนเซนกล่าวอีกว่า ในกรณีหมู่บ้านเปรยจัน ไทยต้องการให้กัมพูชาตอบโต้ทันทีด้วยอาวุธ แต่กัมพูชาไม่ทำ เพราะต้องรักษาข้อตกลงหยุดยิงที่กัมพูชาต้องเคารพ พร้อมระบุว่าไทยเป็นฝ่ายทำลายข้อตกลงสันติภาพเอง ดังนั้นไทยต้องไปรับมือกับสหรัฐอเมริกาด้วยตัวเอง
“เรื่องที่ฝ่ายไทยทำลายถ้อยแถลงร่วม ก็ปล่อยให้ไทยไปจัดการเอง และไปรับมือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียน กัมพูชาไม่ร่วมรับผิดหรือไปแบ่งเบาความผิดกับใครทั้งนั้น” นายฮุนเซนกล่าว
นายฮุนเซนกล่าวถึงพิธีลงนามคำแถลงร่วมสันติภาพกัมพูชา–ไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า แม้พิธีจะจัดในประเทศมาเลเซีย แต่ห้องลงนามเป็นห้องของสหรัฐฯ และเป็นพิธีการของสหรัฐฯ
นายฮุนเซนยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงสันติภาพกับรัฐบาลไทยโดยยินยอมเสียดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาให้ไทย
“ผมอยากถามว่า คุณต้องการสงครามอีกครั้ง หรือคุณต้องการสันติภาพ? บางคนบอกว่าเราค้าที่ดินเพื่อสันติภาพ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีข้อตกลงใดที่กล่าวถึงการสูญเสียดินแดน ไม่มีเลย” นายฮุนเซน
“หัวใจสำคัญของข้อตกลงหยุดยิงคืออะไร? การหยุดยิงหมายถึง ไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและไม่มีการเสริมกำลัง ส่วนข้อตกลงสันติภาพก็เกี่ยวข้องกับการลดอาวุธหนัก การกวาดล้างทุ่นระเบิด การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และอื่นๆ ส่วนการกำจัดทุ่นระเบิดนั้น ต้องทำร่วมกัน ไม่ใช่ฝ่ายเดียว และคุณไม่สามารถกำจัดทุ่นระเบิดแล้วอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังวางทุ่นระเบิดใหม่ได้ ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้แล้ว รวมถึงการกวาดล้างทุ่นระเบิด ซึ่งต้องประสานงานกัน ทั้งสองฝ่ายต้องตกลงร่วมกันว่าจะกำจัดทุ่นระเบิด”
นายฮุนเซนย้ำว่า “ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าเราแลกดินแดนเพื่อสันติภาพ ไม่เลย หากสันติภาพได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนดินแดน เราก็คงไม่ต้องสู้รบ ตอนนั้นอีกฝ่ายขู่ว่าจะยึดปราสาทตากระบือและเรียกร้องปราสาทพระวิหาร หากการหลีกเลี่ยงสงครามหมายถึงการยกปราสาทตากระบือและปราสาทพระวิหารเพื่อแลกกับสันติภาพ กัมพูชาก็คงจะส่งมอบให้ ไม่จำเป็นต้องสู้รบ…”
"ผมจึงขอเตือนผู้ใช้เฟซบุ๊กทุกท่านว่า อย่าพยายามยั่วยุด้วยการแสดงความคิดเห็น สำหรับผม ผมจะไม่ยอมปล่อยผ่าน และจะไม่รับคำขอโทษ ผมขอแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือประชาชนทั่วไป อย่ายั่วยุด้วยการแสดงความคิดเห็น และอย่าเข้าใจผิดว่าการแสดงความคิดเห็นในเพจของสมเด็จเดโชฮุนเซน จะทำให้พวกเราติดตามคุณได้ ความคิดเห็นใดๆ ในเพจใดๆ ที่มีลักษณะดูหมิ่นหรือทำลายขวัญกำลังใจของกองทัพจะไม่ได้รับการยอมรับ นี่ไม่ใช่การใช้อำนาจเผด็จการ แต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการดูหมิ่นและความพยายามบ่อนทำลายกองทัพของเรา” นายฮุนเซนย้ำ