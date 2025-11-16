ทบ.ขอทหาร-ประชาชน งดแพร่ภาพ-ข้อมูลปฏิบัติการทางทหาร หวั่นถูกฝั่งตรงข้ามใช้ต่อยอด

กองทัพบกขอกำลังพลทุกระดับชั้น งดเผยแพร่ภาพและข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอดแก่ฝั่งตรงข้าม อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทหารในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ พร้อมขอร้องประชาชนร่วมมืองดเผยแพร่เช่นกัน
วันนี้ (16 พ.ย.) กองทัพบก ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน รวมถึงกำลังพลทุกนาย งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอด จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทหารในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ
สำหรับกำลังพลทุกระดับชั้น จำเป็นต้องยึดถือหลักปฏิบัติ Operations Security (OPSEC) ในระดับสูงสุด ได้แก่ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง และห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการ
แม้ข้อมูลบางอย่างอาจ “ไม่ใช่ความลับ” แต่เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ก็อาจกลายเป็น “ภาพรวมยุทธการ” ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ทันที เป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรการ OPSEC และเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งทหารและประชาชน ในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสาร
ความมั่นคงของชาติ เริ่มต้นที่วินัยของเรา ร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้า และเพื่อให้ประเทศไทยมั่นคง แข็งแกร่ง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน