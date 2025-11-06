กกต.แจงออกระเบียบพกปืนเพื่อความปลอดภัยจนท. ไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมือง-ความรุนแรงเลือกตั้ง

กกต.แจงออกระเบียบพกอาวุธปืนไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมือง ความรุนแรงในการเลือกตั้ง ไม่เพิ่มอำนาจในการพกพาปืนของกรรมการ ชี้มีเพื่อความปลอดภัยของจนท.ในการปฏิบัติภารกิจ
วันนี้ (6พ.ย.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2568 ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีสื่อนำเสนอว่าเป็นการอนุญาต ให้กรรมการการเลือกตั้ง “พกอาวุธปืน” เนื่องจากการเลือกตั้งมีความรุนแรงนั้น ไม่เป็นความจริง โดยระเบียบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การมี การใช้ การพาอาวุธปืน และเครื่องกระสุนของเจ้าพนักงานผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวน ไต่สวน หรือดำเนินคดี หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมืองและการคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติภารกิจ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอำนาจการพกพาอาวุธ ของประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่จะขออนุญาตมีและใช้หรือพาอาวุธปืนตามระเบียบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนจากหน่วยงานของรัฐ ไม่มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งต้องได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้มีอำนาจอนุญาต และพกอาวุธด้วยความระมัดระวังไม่ให้เป็นที่หวาดเสียวแก่ประชาชน
ระเบียบนี้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น เช่น กรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งต่างมีระเบียบว่าด้วยการมี การใช้ และการพกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่เช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย
สำนักงานกกต.ยืนยันว่า ระเบียบนี้เป็นไปเพื่อความปลอดภัย และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง หรือความรุนแรงในการเลือกตั้งแต่อย่างใด