ทรัมป์ย้ำผ่าน “อันวาร์” สหรัฐไม่โยงปมปฏิญญาไทยกับเจรจาการค้า เร่งไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยด่วน

”อนุทิน“ คุยนายกฯ มาเลเซีย พร้อมแจ้งผลหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันสหรัฐไม่ใช้ประเด็นปฏิญญาที่ไทยระงับมากดดันการเจรจาการค้า พร้อมขอให้ไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ.
วันนี้ (16 พ.ย. ) “นายอนุทิน ชาญวีรกูล“ นายกรัตมนตรีของไทย เปิดเผยอีกครั้งหลังได้มีการพูดคุยกับ “นายอันวาร์ อิบราฮิม“ นายกรัฐมนตรีของประทศมาเลเซีย ยืนยันว่าได้คุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเห็นตรงกับไทยว่า ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ และขอให้ไทยเร่งดำเนินการโดยเร็ว
ทรัมป์ยังย้ำผ่านอันวาร์ว่า สหรัฐจะไม่เอาเรื่องปฏิญญาที่ไทยระงับ ไปเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทย–สหรัฐ ที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้ระบุข้อความว่า
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของ ASEAN ด้วย ได้โทรศัพท์มาหาผมอีกครั้งเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (15/11/2025)
ในเนื้อหาของการสนทนา ท่านได้แจ้งยืนยันกับผมว่า ท่านได้หารือกับนายโดนัลด์ ทรั้มป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับผมแล้วก่อนหน้านี้ ท่านประธานาธิบดีทรั้มป์มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของผมว่า การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian demining เป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกัน ท่านจึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตคนของทั้งสองประเทศ และประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวาร์ให้มาแจ้งผมอีกครั้งว่า
“สหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้”
ผมยังได้ถามท่านนายกอันวาร์ว่า ผมสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่ ท่านตอบว่า โพสต์เลยอนุทิน แล้วท่านก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของท่านเช่นกัน
จึงขอกราบเรียนมายังพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใยต่อเรื่องนี้เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ
อนึ่งจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐที่ระบุเรื่องการหยุดเจรจากับไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่ผมจะได้คุยโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดีทรั้มป์เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายนครับ ดังนั้นข้อมูลของผมจึงมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าครับ