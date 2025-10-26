"อนุทิน" เผยลงนามเขมรยันทำตามข้อตกลง ถก "ทรัมป์" ขอลดภาษี ฝ่ายเกี่ยวข้องคุยผู้แทนการค้าสหรัฐต่อ

นายกฯ เผยไทย-กัมพูชา ลงนามถ้อยแถลงแล้ว กัมพูชายืนยันปฏิบัติตามข้อตกลง ด้านการหารือ ปธน.ทรัมป์ ผลักดันการพิจารณาลดภาษี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมหารือผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ต่อไป
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568) เวลา 18.25 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ในเวลา 13.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ภายหลังการลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมีนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ (The Honorable Donald J. Trump) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม (Dato’ Seri Anwar Ibrahim) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายช่วยกัน เพื่อต้องการสร้างสันติภาพ โดยตระหนักว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแนวทางและข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการความขัดแย้งให้ลดระดับลงมา
สำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า บันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามไป ได้มีการพูดคุยกันหลายรอบแล้ว และการพูดคุยในวันนี้ได้ขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ช่วยสนับสนุนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอัตราภาษี ซึ่งไทยให้ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในหลาย ๆ เรื่อง จึงอยากให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ พิจารณาลดภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปหารือกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (U.S. Trade Representative) ต่อไป