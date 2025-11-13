“อนุทิน” ยันไปต่างประเทศไร้ปัญหาติดตามสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ทหารมีวิธีรับมือ เตรียมพร้อมอพยพ

นายกฯ เผย ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ เปิดช่องทางติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอด ไม่มีปัญหา ทหารมีวิธีรับมือ เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพ ทั้งศูนยืพักพิงและงบเยียวยา เผยอ่านโพสต์ “ฮุน มาเนต” แล้ว แต่เรามีแนวทางของเรา
วันนี้ (13 พ.ย.) เวลา 07.45 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ว่า ขณะนี้ไม่มีปัญหาใดๆ โดยได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีประชาชนกังวลหลังเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อคืนวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลจะทำอย่างดีที่สุด พร้อมยืนยันว่า “ไทยไม่ได้มีเจตนาจะไปรุกรานใคร แต่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเรา” และจะไม่ให้ประชาชนหรือทหารต้องประสบภัยอันตราย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีรายงานว่า ทางฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนเล็กก่อกวนเข้ามา นายอนุทิน ตอบว่า ทหารมียุทธวิธีรับมือ และรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในส่วนของการเตรียมความพร้อมกรณีจำเป็นต้องอพยพประชาชน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีการเตรียมการไว้ครบถ้วน ทั้งศูนย์พักพิงและงบเยียวยา โดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถดำเนินการได้ทันที พร้อมย้ำว่า “คราวที่แล้วผมยังเป็นฝ่ายค้าน เรายังช่วยกันดูแลได้ วันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ยิ่งต้องทำได้ดีกว่าเดิม”
นายอนุทิน ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลจะใช้รูปแบบความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเหมือนในอดีต โดยมีประชาชนทั่วประเทศร่วมส่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
สำหรับการประเมินสถานการณ์ชายแดน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ” ซึ่งเป็นคำสอนจากบรรพบุรุษ พร้อมยืนยันว่า ได้ให้อำนาจกองทัพในการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งแล้ว
ส่วนการเตรียมความพร้อมพื้นที่ชายแดน จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ระบุว่า มีการสั่งการผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งแต่ละการประชุมจะเป็นการรายงานความพร้อมและปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนสิ่งที่กองทัพร้องขอ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า กองทัพมีความพร้อมเต็มที่ในการปกป้องแผ่นดิน อธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์กล่าวอ้างว่า ทหารไทยยิงใส่พลเรือนกัมพูชาจนบาดเจ็บและเสียชีวิต นายอนุทิน ตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ได้อ่านแล้ว แต่เราก็มีแนวทางของเรา”