“ฮุน มาเนต” โทรหา “ทรัมป์” อ้างยึดมั่นปฏิญญาสันติภาพ ผู้นำสหรัฐฯ ไม่ให้เกิดการปะทะ

“ฮุน มาเนต” โทรหา “ทรัมป์” อ้างยึดมั่นปฏิญญาสันติภาพ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี อ้างผู้นำสหรัฐฯ ใส่ใจติดตามสถานการณ์ไม่ให้เกิดการปะทะตามแนวชายแดน
วันนี้(15 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพาสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า “เมื่อคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 ผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ ฯพณฯ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างต่อเนื่อง
“ในนามของประชาชนกัมพูชา ผมได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ได้ริเริ่มและอำนวยความสะดวกให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชา–ไทยที่ผ่านมา และสนับสนุนให้บรรลุแถลงการณ์ร่วม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแสวงหาสันติภาพระยะยาวให้แก่กัมพูชาและไทย ผมยังได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วมกัวลาลัมเปอร์ และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าทำงานร่วมกันตามหลักการและกลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้
“ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า ท่านต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย ในการนี้ ท่านประธานาธิบดีจะยังคงติดตามสถานการณ์ด้วยความใส่ใจ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปะทะด้วยอาวุธขึ้นอีกตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย
“กัมพูชายังคงยึดมั่นในจุดยืนในการแก้ไขปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธี โดยยึดตามหลักการและกลไกที่ได้ตกลงร่วมกันมา เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนกัมพูชา–ไทย และสร้างสันติภาพระยะยาวระหว่างทั้งสองประเทศ” นายฮุนมาเนต กล่าว