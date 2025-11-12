สหรัฐฯ ระบุกำลังรวบรวมข้อมูลเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ร้องสองประเทศปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพต่อไป

MGR ออนไลน์ - โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ากำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ชายแดนกัมพูชา และเรียกร้องให้สองประเทศเพื่อนบ้านรักษาเสถียรภาพและปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพที่ลงนามร่วมกันที่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกิดขึ้นหลังจากไทยตัดสินใจระงับปฏิญญาสันติภาพกับกัมพูชา หลังจากทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดระหว่างการลาดตระเวน ที่กำลังกลายเป็นบททดสอบของข้อตกลงหยุดยิงที่ผู้นำสหรัฐฯ เป็นคนกลางเจรจา
สื่อกัมพูชารายงานว่า รัฐบาลไทยได้กล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนที่เป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทย และเรียกร้องให้ฝ่ายไทยหลีกเลี่ยงการลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดเก่าตกค้างจากสงคราม และย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับไทยตามข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามในเดือนต.ค.
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทยได้สั่งระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชาโดยไม่มีกำหนด และประกาศว่าสันติภาพจบแล้ว.