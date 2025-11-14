พบอีก! ทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ 2 ทุ่น บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า เก็บกู้-บันทึกข้อมูลแจ้ง AOT

ทหารไทยตรวจพบอีก ทุ่นระเบิด PMN-2 สภาพใหม่ 2 ทุ่น วางห่างกันน 50 เมตร บริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า ที่ฝ่ายไทยกำลังปรับปรุงพื้นที่ ยังไม่ถอดสลัก เก็บกู้แล้ว พร้อมบันทึกข้อมูลแจ้ง AOT
วันนี้ (14 พ.ย. 68) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาว่า หน่วยทหารในพื้นที่ยังคงตรวจพบ การลอบวางทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดที่บริเวณ เนิน 677 ช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเขตปฏิบัติการของฝ่ายไทย ได้พบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก 2 ทุ่น
จากการตรวจพิสูจน์โดยชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด พบว่าเป็น ทุ่นสังหารบุคคล PMN-2 สภาพใหม่ แม้ยังไม่ได้ถอดสลักนิรภัย แต่ถือเป็นอาวุธที่สามารถก่ออันตรายต่อชีวิตกำลังพลและประชาชนได้โดยตรง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บกู้อย่างปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)
▪️รายละเอียดจุดที่พบ
• ทุ่นทั้ง 2 ทุ่นวางห่างกันประมาณ 50 เมตร
• จุดที่ 1 อยู่บนเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทย
• จุดที่ 2 อยู่ใกล้ฐานปฏิบัติการเดิมบริเวณเนิน 677 ซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่
การตรวจพบครั้งนี้สอดคล้องกับรูปแบบการลอบวางทุ่นที่มุ่งหมายทำร้ายกำลังพลของไทย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการลาดตระเวนหรือการเข้าปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ รุกล้ำอธิปไตยไทยอย่างชัดเจน
▪️ผิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน การลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเขตไทย ถือเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาออตตาวา ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างให้สัตยาบัน และเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
▪️กองทัพบกจะเดินหน้า กวาดล้างทุ่นระเบิดทุกลูกในเขตอธิปไตยไทย
เพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้า และคุ้มครองประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด พร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและรายงานต่อกลไกอาเซียนอย่างครบถ้วน