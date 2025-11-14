เพจ ทบ.โชว์ข้อความ รายงาน AOT ระบุชัด “ทุ่นระเบิดใหม่”

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โชว์ข้อความรายงาน AOT ในไทย ระบุพบทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 จำนวน 3 ลูก ชี้ชัดถูกนำมาวางใหม่ ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าตามที่สื่อมาเลเซียรายงานผิดพลาด
วันนี้ (14 พ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” ได้แสดงข้อความส่วนหนึ่งของรายงานของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ในประเทศไทย กรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2568 เพื่อยืนยันว่ารายงานของ AOT นั้นระบุชัดเจนว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าตามที่สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานผิดพลาด ซึ่งล่าสุดสำนักข่าวเบอร์นามาได้แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับรายงานของ AOT ประจำประเทศไทยกรณีทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรียนั้น ข้อ b. ระบุว่า “พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN-2 สภาพใหม่พร้อมใช้งานจำนวน 3 ลูก ถูกวางไว้โดยรอบหลุมระเบิดในระยะประมาณ 1 เมตร (ระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดที่เพิ่งถูกนำมาวางใหม่)”
ข้อความต้นฉบับ “b. 3 x new ready-to-deploy PMN-2 Anti-pers landmines were found and placed 1 m around the crater (identified as a newly deployed mines).”
ด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสำนักข่าว Bernama จนทำให้สื่อไทยและสื่อกัมพูชา นำมาเสนอข่าวจนเกิด ความผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของ AOT ก็พบว่า มีการระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอน