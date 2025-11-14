“สมชาย” จวก.กต.นิ่งเกินไป! จี้ตอบโต้มาเลย์กรณีทุ่นระเบิด ชี้อย่าให้เข้าข้างกัมพูชา

สมชาย แสวงการ อดีต สว. โพสต์จวกกระทรวงต่างประเทศปล่อยมาเลเซียให้ข้อมูลเข้าข้างกัมพูชา ปมทุ่นระเบิดชายแดน จี้รัฐมนตรีไทยตอบโต้และลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงทันที
วันนี้ ( 14 พ.ย.) นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (อดีต สว.) อดีตประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ อดีตที่ปรึกษาแลและอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการทำงานจอง “กระทรวงต่างประเทศ” ปมมาเลเซียพูดเข้าข้างเขมรเป็นทุ่นระเบิดเก่า โดยอดีต สว. ได้ระบุข้อความว่า
“#กระทรวงต่างประเทศมีไว้ทำไม
หลักฐานทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ที่เพิ่งถูกลักลอบเข้ามาวางใหม่ จำนวน4ลูก กระทรวงการต่างประเทศไม่ควรปล่อยให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ออกมาพูดฝ่ายเดียว ทำนองเข้าข้างกัมพูชา ว่า ผู้แทน AOT เห็นว่า
“เป็นทุ่นระเบิดเก่า ขอให้ใจเย็นๆ ให้ไทยไปเจรจากับกัมพูชาต่อกันที่มาเลเซีย ”
รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศไทย ควรตอบโต้ให้ชัดเจน หรือควรเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมาดูด้วยตาตนเองในพื้นที่ ห้วยตามาเรียและแนวชายแดนฝั่งไทยโดยตลอด เพื่อให้เห็นเองว่า ทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกทหารกัมพูชาแอบลักลอบเข้ามาวางใหม่ จำนวนมากนั้น เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และละเมิดปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ไปแล้ว
การปฏิบัติการใดๆในการปกป้องอธิปไตยของผู้นำรัฐบาล และกองทัพไทย ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้และต่อจากนี้เป็นต้นไป
เป็นการดำเนินการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตามหลักสากลและปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ที่ถูกต้องเหมาะสม และได้สัดส่วนต่อภัยคุกคามอธิปไตยของชาติ
จึงไม่สมควรที่ผู้นำรัฐบาลมาเลเซียจะกระทำการใดๆในการก้าวก่ายแทรกแซงในปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นเรื่องระดับทวิภาคี ที่ไม่สมควรถูกดึงให้เป็นการเจรจาระดับพหุภาคี ที่ทำให้การแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศยืดเยื้อไม่จบสิ้น แบบที่ผ่านๆมาอีกต่อไป
สมชาย แสวงการ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ
อดีตที่ปรึกษาและอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
14 พย 2568“