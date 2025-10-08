โดนF16ถึงกับแหยง!กัมพูชาขู่ไทยอย่าเปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นสมรภูมิทดลองอาวุธจีน-อเมริกา

เขียว เรมี ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา เมื่อวันอังคาร(7ต.ค.) เรียกร้องพวกผู้นำไทยอย่าบิดเบือนแผนที่หรือดำเนินการต่างๆที่อาจเปลี่ยนข้อพิพาทตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย กลายเป็นสนามทดสอบอาวุธของจีนและอเมริกา พร้อมกับนำข้อพิพาทนี้ไปเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
ข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊ก เขียว เขียนว่าพวกเจ้าหน้าที่ไทยต้องไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์หรือขยายวงความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ เขาเน้นย้ำว่าการตัดสินใจใดๆควรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตพลเรือนและเศรษฐกิจท้องถิ่น
เขาบอกเพิ่มเติมว่า พวกเจ้าหน้าที่ไทยควรหลีกเลี่ยงใช้ภูมิภาคแถบนี้ เป็นสถานที่ทดสอบอาวุธของจีนและของอเมริกา พร้อมชี้ว่าในขณะที่รัสเซียและยูเครนถูกใช้เป็นสมรภูมิทดลองอาวุธสำหรับบรรดาชาติมหาอำนาจไปแล้ว แต่ จีน ยังคงกำลังมองหาสถานที่สำหรับทดสอบอาวุธอยู่
ในความเคลื่อนไหวแยกกัน พลโท เอก ซ็อมโอน ผบ.ภูมิภาคที่ 5 แห่งกองทัพกัมพูชา ส่งหนังสือถึงกองทัพภาคที่ 1 ของไทย เมื่อวันเสาร์(4ต.ค.) โดยมีเนื้อหาปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝั่งไทยที่ให้เตรียมแผนอพยพชาวกัมพูชาออกจาก 3 หมู่บ้านที่ล้ำชายแดนไทย บริเวณพื้นที่ “บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว-ตาพระยา” ของจ.สระแก้ว โดยเขาเน้นย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารใดๆ จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(เจบีซี) ซึ่งมีอำนาจจัดการประชุมเพื่อคลี่คลายประเด็นพิพาทต่างๆ
เขาอ้างว่าคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา มีอำนาจเฉพาะในการจัดการกับเหตุการณ์ในพื้นที่ ลดความตึงเครียด และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยวิธีการสันติเท่านั้น จึงไม่มีอำนาจหรือหน้าที่ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งเขต
ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าในบางพื้นที่พบกรณีพลเมืองไทยเข้ายึดครอง และใช้ประโยชน์จากที่ดินที่อยู่ในเขตแดนของกัมพูชาเช่นกัน ซึ่งสะท้อนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อน จึงขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่าย ใช้ความยับยั้งชั่งใจและเคารพข้อตกลงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อตกลงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระทำเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี/mgronline)