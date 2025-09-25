ดรามา! “ไบรท์“ อ่านข่าวใส่สำเนียงเขมร ครีเอทีฟดังสวนแรง ไม่ตลก คือการเหยียดชาติพันธุ์

คลิป “ไบรท์” ใส่สำเนียงเขมรกลางรายการ ถูกมองบูลลี่ชาติพันธุ์ ด้านครีเอทีฟดังโพสต์จวกแรง ชี้ทำให้คนท้องถิ่นรู้สึกถูกเหยียด ไม่ตลกเลย
จากกรณีคลิปวิดีโอของ ไบรท์ พิชญทัฬห์ ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยในคลิปดังกล่าวได้เขียนแคปชันว่า "ควบกล้ำต้องชัด! "สรยุทธ-ไบรท์" อ่านข่าวภาษาไทย แต่ใส่สำเนียงเขมรเข้าไปด้วย อยากสื่อสารให้ "ฮุน เซน" ได้เข้าใจ" หลังจากคลิปถูกโพสต์ออกไป หลายคนที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างรู้สึกไม่ขำด้วย และมองว่าการกระทำของผู้ประกาศข่าวเป็นการบูลลี่หรือไม่ พร้อมกับแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Riksh Upamaya” ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ และผู้มีบทบาทด้านงานออกแบบและครีเอทีฟในวงการโฆษณาและสื่อดิจิทัลในไทย ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ไม่คิดว่าจะได้เห็นการเหยียดชาติพันธุ์ออกทีวีระดับชาติ นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงให้พูดภาษาไทยกลางในบ้านตั้งแต่เด็ก แล้วค่อยให้ไปเรียนภาษาเขมรกับปู่ย่าตอนปิดเทอม เพราะกลัวติดสำเนียงแล้วถูกคนกรุงเอามาล้อเหยียดแบบนี้แหละ
ไม่ตลกเลยสักนิดเดียว คนศรีสะเกษที่อยู่แถวนั้น แล้วเขาพูดภาษาไทยติดสำเนียงแบบนั้น เขาจะรู้สึกยังไง ไม่น่าเชื่อจริงๆ"