สื่อมาเลย์ขออภัยแปลผิด พร้อมแก้ไข AOT รายงานทุ่นระเบิดชายแดนไทยเป็นของใหม่

สำนักข่าวเบอร์นามาประกาศขออภัย แปลข่าวเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษผิดพลาด อ้างคำกล่าว รมว.ต่างประเทศระบุ AOT รายงานทุ่นระเบิดชายแดนไทยเป็นของเก่า ขอแก้ไขเป็น “ทุ่นระเบิดใหม่” ให้ตรงกับเนื้อหาข่าวในฉบับภาษามลายู พร้อมเผยมาเลเซียพร้อมจัดเจรจาไทย–กัมพูชาที่กัวลาลัมเปอร์ เพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิง
วันนี้(14 พ.ย.) สำนักข่าวเบอร์นามา ของมาเลเซีย ได้ชี้แจงข้อผิดพลาดในการรายงานข่าวคำให้สัมภาษณ์ของดาโต๊ะ เซรี อุตามา ฮาจี โมฮำหมัด บิน ฮาจี ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับเหตุการณ์วางทุ่นระเบิดที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ ดังนี้
ประกาศด่วน: แก้ไขเนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษ
ถึงสำนักข่าวทุกแห่ง:
ขอแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขเร่งด่วนในข่าวภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการอ้างอิงคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดาโต๊ะ เซรี อุตามา ฮาจี โมฮำหมัด บิน ฮาจี ฮาซัน
ข่าวเดิมมีความคลาดเคลื่อนในการแปลคำกล่าวจากภาษามลายู ซึ่งทำให้ความหมายของข้อความเปลี่ยนไป โดยความผิดพลาดอยู่ในย่อหน้าที่แปด
ประโยคที่ไม่ถูกต้องในข่าวภาษาอังกฤษคือ:
“แต่ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนในไทยและกัมพูชาได้รายงานว่า มันไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่”
ซึ่งขัดกับข้อมูลตามต้นฉบับภาษามลายู
โดยประโยคที่ถูกต้องซึ่งต้องแทนที่ทั้งประโยค คือ:
“แต่ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนในไทยและกัมพูชาได้รายงานว่า มันเป็นทุ่นระเบิดใหม่… ผมเพิ่งคุยโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใจเย็นลงและเดินหน้าพูดคุยสันติภาพต่อไป” เขากล่าว
เราขออภัยอย่างยิ่งต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว
ส่วนความคืบหน้ากรณีมาเลเซียเตรียมเป็นตัวกลางจัดการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชา สำนักข่าวเบอร์นามา รายงานโดยอ้างคำกล่าวของ ดาโต๊ะ เซรี โมฮำหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ว่า การเจรจาคาดว่าจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ หลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ เซรี อันวาร์ อิบราฮิม โดยมาเลเซียพร้อมเป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกโดยสันติ
“ถ้าเป็นไปได้ควรจัดที่มาเลเซีย เพราะทั้งสองประเทศสูญเสียความเชื่อใจต่อกันไปแล้ว” ทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อมา โดยกัมพูชาขอให้จัดการเจรจาที่กัวลาลัมเปอร์ และทางไทยก็ร้องขอให้มาเลเซียช่วยรักษาสถานการณ์หยุดยิงเช่นกัน เรารู้สึกเสียใจและเศร้าต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“เพราะหลังจากที่ผู้นำกัมพูชาและไทยลงนามสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ทั้งสองฝ่ายยังมีท่าทีชื่นมื่น แต่ตอนนี้กลับมีความตึงเครียดตามแนวชายแดน” เขากล่าว
ตามที่โมฮำหมัดระบุ ไทยระงับข้อตกลงหยุดยิงหลังจากทหารที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด ซึ่งไทยระบุว่ากัมพูชาวางไว้
“แต่ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนในไทยและกัมพูชาได้รายงานว่า มันเป็นทุ่นระเบิดใหม่… ผมเพิ่งวางสายจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใจเย็นลงและเดินหน้าการเจรจาสันติภาพต่อไป” เขากล่าว
โมฮำหมัด ซึ่งเป็น ส.ส.เขตเรอมเบา กล่าวด้วยว่า ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ไม่ได้ประจำการอยู่ที่แนวชายแดน แต่ยังคงติดตามและรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง