ยังไงแน่! ผอ.รพ.กัมพูชาแจง มีผู้บาดเจ็บเข้ารักษา 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ผอ.รพ.กัมพูชาเผยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะทหารไทยที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เข้ารักษาแค่ 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต
วันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย พร้อมด้วยตัวแทนกองทัพกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ไปเยี่ยมชาวกัมพูชา 3 รายจากหมู่บ้านไพรจัน ต.ไอไบชัน อ.โอโจรว จ.บันทายมีชัย ที่อ้างว่าถูกทหารไทยยิงได้รับบาดเจ็บ ที่บริเวณชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. และเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี จังหวัดบันทายมีชัย
ซึ่งในระหว่างที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บในห้อง ICU นั้น ผู้เกี่ยวข้องได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว ตามคลิปวิดีโอที่เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์เอาไว้
ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ผู้ที่อ้างว่าเป็นแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุข จ.บันทายมีชัย กล่าวว่า “วันนี้ได้รับอนุญาตจากท่านผู้ว่าฯ มาให้ข่าวแก่ผู้สื่อข่าว กรณีประชาชนของเราได้รับบาดเจ็บจากการที่ทหารไทยเปิดฉากยิง
“มาถึงตอนนี้ผมขอเรียนว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งมาที่โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี มีจำนวน 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขอให้ผู้สื่อข่าวไม่ทำข่าวแบบนี้
“วันนี้ผมกับท่านพร้อมคณะทำงานของโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-จีน พระกุสุมา กรุงพนมเปญ ได้ทำการช่วยเหลือทั้ง 3 กรณีนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-จีน ได้เข้าร่วมด้วยตัวท่านเอง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเรา มาจนถึงตอนนี้ เราผ่าตัดด้วยดีทั้ง 3 ราย เดี๋ยวท่าน ผอ.จะชี้แจงเป็นกรณีว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง ขอให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบ และเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง”
ทั้งนี้ คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำขัดแย้งกับที่รัฐบาลกัมพูชาอ้างว่า เหตุการณ์ที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้วทำให้มีพลเรือนกัมพูชาถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย