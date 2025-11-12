ฮุน มาเนต ร้องต่างชาติร่วมสอบสวนเหตุปะทะชายแดน อ้างทวงความยุติธรรมให้ชาวเขมรผู้บริสุทธิ์

MGR ออนไลน์ - ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างอิสระเกี่ยวกับการโจมตีพลเรือนชาวเขมรของกองทัพไทยในวันนี้ (12) พร้อมเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วมค้นหาความจริงและนำความยุติธรรมมาสู่เหยื่อ
ผู้นำเขมรได้เรียกร้องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของเขาในเย็นวันนี้ (12) โดยประณามอย่างรุนแรงต่อการใช้ความรุนแรงของฝ่ายไทยต่อพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้านเปรยจัน
เขาย้ำว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักมนุษยธรรมและละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้ในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงที่จะอนุญาตให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ดำเนินการสำรวจและปักหลักเขตชั่วคราว โดยยังคงรักษาสถานะเดิมไว้จนกว่าการวัดแนวเขตและการตัดสินใจของ JBC จะเสร็จสิ้น
“ข้าพเจ้าของเรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการใช้กำลังต่อพลเรือนชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ในหมู่บ้านเปรยจันทันที รวมถึงยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในการแก้ปัญหาชายแดนระหว่างสองประเทศ” ฮุน มาเนต ระบุ
ในขณะเดียวกัน ฮุน มาเนต ยังได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นและกองกำลังที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับประกันความปลอดภัยและการคุ้มครองประชาชน
ผู้นำกัมพูชายังยืนยันว่ากัมพูชามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 เพื่อยุติความขัดแย้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า เวลาประมาณ 15.50 น. ทหารไทยได้เปิดฉากยิงพลเรือนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยจัน ต.โอเบยโจน อ.โอเจริว จ.บันเตียเมียนเจย และมีรายงานว่าเกิดการโจมตีอีกครั้งในเวลาประมาณ 17.54 น. โดยกิจกรรมทางทหารยังคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเย็น รายงานเบื้องต้นระบุว่ามีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย.