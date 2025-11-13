ส่อตายทิพย์! ร่างหนุ่มเขมรอ้างโดนทหารไทยยิงดับเมื่อวาน ตั้งสวดแค่ 4 ชม.เผาแล้ว เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

เพจดังจับพิรุธ เขมรจัดพิธีเผาอย่างรวดเร็ว ร่างหนุ่มกัมพูชาที่อ้างว่าถูกทหารไทยยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ หลังตั้งสวดเพียง 4 ชั่วโมง และนำขึ้นสู่เมรุเผาศพเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ผิดจากธรรมเนียมที่มักตั้งศพไว้ 3-5 วันก่อนเผา
วันนี้(13 พ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force ได้โพสต์ภาพการจัดพิธีศพชาวบ้านกัมพูชาที่อ้างว่าเสียชีวิตจากการถูกทหารไทยยิงเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมชี้ให้เห็นพิรุธว่า จะเป็นการเล่นละครเผาโลงเปล่าเพื่อตบตาชาวโลกหรือไม่ เนื่องจากมีการรีบเผาอย่างผิดปกติ หลังจากที่เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆ ของเมื่อวาน แต่ทำพิธีเผาอย่างรวกเร็วในช่วงเที่ยงวันนี้ หลังจากตั้งสวดเพียง 4 ชั่วโมง
เพจ Army Military Force ระบุข้อความว่า พิรุธเพียบ!! เขมรการละครเผาโลงเปล่าตบตา AOT - ฟ้องโลก!? พบตั้งศพ 4 ชั่วโมง เผาเลย!! โดยปกติตามธรรมเนียมของชาวกัมพูชา จะตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลอย่างน้อย 3-5 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เชื่อว่าผู้ตายจะรับรู้ถึงการตายของตนเอง
13 พ.ย. - มีรายงานล่าสุดว่า ศพของนาย "ดี นัย" (ឌី ណៃ) หรือที่รู้จักกันในชื่อโกศล ชาวกัมพูชา ถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น ในวันนี้ (13 พ.ย.) โดยมีนายอุม เรียไตร ผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นประธานในพิธี เพื่อรอให้คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เดินทางมาตรวจและเคารพศพ หลังจากที่คณะ AOT ได้เข้าเยี่ยมค่ายผู้อพยพภายในวัดเดียวกัน
หลังจากนั้น ร่างของ นาย "ดี นัย" ก็ถูกนำไปฌาปนกิจทันทีในช่วงเที่ยงวันนี้ ที่วัดจันสีสามัคคีรัตนาราม อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ผิดจากธรรมเนียมปฏิบัติของชาวกัมพูชาโดยทั่วไปที่มักจะตั้งศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน