“เจมีไนน์-พรีม” เดินเกมหาผู้สมรู้ร่วมคิด!! ในซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”

หลังจากการทายผิดของ “มะเมย์” (มิวนิค-นันท์นภัส) ในเกมแรกกับบทบาทนักสืบ ห้องก็ถูกปิดตายเพราะหาศพไม่เจอ ทำให้ทุกคนยิ่งไม่ใว้ใจกัน แล้วเดินเกมที่สองอย่างระแวง หลังได้รับบทบาทผู้สมรู้ร่วมคิดที่ต้องจับพิรุธกันเองกับเกมแนวสปาย ซึ่งผู้เล่นทั้ง 7 คน “สมุทร” (เจมีไนน์-นรวิชญ์), “อ้อม” (พรีม-ชนิกานต์), “แก่น” (อังเปา-โอชิริส), “ดอน” (พร้อม-ทีปกร), “เบนซ์” (ปูน มิตรภักดี), “มาร์ค” (เตโช-พรหมสาขา), “พาย” (มายเม่-ณิชาภา) พยายามทำภารกิจตามที่เกมกำหนด แล้วหาว่าใครคือสปายตัวจริงกันแน่? แต่สุดท้าย “สมุทร” (เจมีไนน์-นรวิชญ์) ก็ตัดสินใจใช้เหรียญของตัวเองหยอดลงไปที่กล่องเครื่องโทรศัพท์กลางห้องทายเกมครั้งนี้! ซึ่งผลจะออกมาเป็นเช่นไร? ตามลุ้นไปพร้อมกัน!
