วันนี้ (13 พ.ย.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความ ตั้งข้อสังเกต กรณีสิทธิบัตรยีนของ Moderna และความเชื่อมโยงกับไวรัสโควิด-19 และ ลำดับพันธุกรรมบางส่วนในไวรัสโควิด-19 ตรงกับ ยีนที่บริษัท Moderna จดสิทธิบัตรไว้ตั้งแต่ปี 2016 โดย “หมอธีระวัฒน์” ได้ระบุข้อความว่า
“โมเดนา จดสิทธิบัตรรหัสพันธุกรรมในปี 2016 และตรงกับไวรัสโควิด ตำแหน่งสำคัญ อย่างสมบูรณ์
• ทราบหรือไม่เกี่ยวกับลำดับยีนที่โมเดอร์นาจดสิทธิบัตรไว้ในปี 2559 ซึ่งต่อมาพบใน SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด-19
บทความ: เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 Frontiers in Virology ได้ตีพิมพ์รายงานชื่อ MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site ซึ่ง Furin Cleavage Site เป็นส่วนประกอบของโปรตีนหนามของ SARS-CoV-2 ที่ทำให้ไวรัสสามารถเกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผิวปอดของมนุษย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจำลองแบบของไวรัส ลักษณะสำคัญของ SARS-CoV-2 ที่ทำให้เชื้อนี้แพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้
เมื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรมของโปรตีนหนามส่วนนี้
• ผู้เขียนพบว่าลำดับยีนบางส่วนตรงกันอย่างสมบูรณ์กับลำดับยีนที่จดสิทธิบัตรไว้ในปี 2016 โดย Bancel S. และคณะ ในเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์
ในบรรดาความแตกต่างของการกลายพันธุ์แบบจุดจำนวนมากระหว่าง SARS-CoV-2 และไวรัสโคโรนา RaTG13 ในค้างคาว มีเพียงตำแหน่งตัดฟูริน (FCS) 12 นิวคลีโอไทด์เท่านั้นที่มีมากกว่า 3 นิวคลีโอไทด์
การค้นหาด้วย BLAST พบว่าจีโนม SARS-CoV-2 ที่มี 19 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งครอบคลุมตำแหน่งตัดฟูรินนั้น เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% กับลำดับโคดอนเฉพาะที่ปรับให้เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มแบบย้อนกลับของโฮโมล็อก mutS ของมนุษย์ (MSH3) (. . .) โปรตีนสไปก์ของ SARS-CoV-2 และ MSH3
ลักษณะเฉพาะของลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เข้ารหัสตำแหน่งตัดฟูรินของ PRRA ในโปรตีน S ของ SARS-CoV-2 คือ โคดอน CGG สองโคดอนที่เรียงต่อกัน โคดอนอาร์จินีนนี้พบได้น้อยในไวรัสโคโรนา: การใช้โคดอนที่เหมือนกันโดยสัมพันธ์กัน (RSCU) ของ CGG ใน CoV ของตัวลิ่นคือ 0 ใน CoV ของค้างคาวคือ 0.08 ใน SARS-CoV คือ 0.19 ใน MERS-CoV คือ 0.25 และใน SARS-CoV-2 คือ 0.299
การค้นหาแบบ BLAST สำหรับการแทรก 12 นิวคลีโอไทด์ทำให้พบการจับคู่แบบย้อนกลับ 100% ในลำดับที่เป็นกรรมสิทธิ์ (SEQ ID11652, nt 2751-2733) ซึ่งพบในสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่ 9,587,003 ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2016
• สำหรับคำถามที่ว่าการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบนี้อาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่ ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่า:
การวิเคราะห์ทางชีวสถิติแบบเดิมบ่งชี้ว่าความน่าจะเป็นที่ลำดับนี้จะปรากฏแบบสุ่มในจีโนมไวรัสที่มีขนาด 30,000 นิวคลีโอไทด์คือ 3.21×10^-11 [หรือ 1 ใน 3.21 ล้านล้าน]
• ลำดับนี้ทำให้ยีนทำงานผิดปกติ และเมื่อยีนนี้ถูกนำไปเพาะเลี้ยงร่วมกับโคโรนาไวรัส พวกมันจะจำลองตัวเองได้เร็วขึ้น ทำให้พวกมันกลายพันธุ์และคุ้นเคยกับระบบเซลล์เจ้าบ้าน เช่นเดียวกับเซลล์ปอดของมนุษย์
• ลำดับยีนแปรผันนี้มีความยาว 19 นิวคลีโอไทด์ และจากการจดสิทธิบัตรแล้ว ถือเป็นลำดับยีนใหม่ที่ไม่มีอยู่ในธรรมชาติ (ไม่เช่นนั้น Moderna จะไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้) ก็ไม่เชิง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่พบยีนนี้ คือ SARS-CoV-2 และที่จริงแล้ว ยีนนี้ทำหน้าที่เข้ารหัสตำแหน่งตัดฟูรินและ "จุดเชื่อมโยง" ที่อยู่ติดกัน ตำแหน่งตัดฟูรินคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เชื้อ SARS-CoV-2 สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้
จุดเชื่อมโยงคือลำดับดีเอ็นเอที่ช่วยเพิ่มความสามารถของโคโรนาไวรัสดั้งเดิมที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี MSH3 ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว ให้สามารถข้ามลำดับพันธุกรรมและรวมตำแหน่งตัดฟูรินจาก MSH3 เข้าด้วยกันได้
• ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่า WIV ได้เพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดั้งเดิมด้วย MSH3 ที่ Moderna จดสิทธิบัตรไว้ และทำให้ไวรัสมีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์
คำถามเดียวคือ WIV ค้นพบ MSH3 ที่ Moderna จดสิทธิบัตรไว้ได้อย่างไร เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เพราะ Bancel ประธานของ Moderna รู้จักทีมงาน WIV เพราะเขาเคยร่วมงานกับ Merieux ในการสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-4 ที่นั่น
ไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความไร้ประสิทธิภาพ แต่ไม่มีใครเข้าใจได้ว่าทำไม Moderna จึงพบลำดับพันธุกรรมที่มีความยาว 19 ซึ่งทำให้มีความเฉพาะตัวในจีโนมของ SARS-CoV-2 และเป็นเหตุผลที่ ไวรัสนี้มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์
หาก Moderna ทำเช่นนี้โดยเจตนาเพื่อออกแบบวัคซีน มันจะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาติ
ใครบางคนใน WIV (หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ WIV) เพียงแค่ค้นหาลำดับยีนที่จดสิทธิบัตรของ Moderna และค้นพบว่าลำดับยีนนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ไคเมอริกสามารถแพร่เชื้อไปยังทางเดินหายใจของมนุษย์ได้หรือไม่
คำขอจดสิทธิบัตรของ Ralph Baric ในเดือนเมษายน 2002 สำหรับ Methods for Producing Recombinant Coronavirus
เนื้อหาของคำขอจดสิทธิบัตรเผยให้เห็นว่าเขาได้ก้าวหน้าอย่างมากในการค้นพบวิธีการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาในห้องทดลองของเขา
เขาอ้างว่าวัตถุประสงค์ของงานของเขาคือการสร้างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์รีคอมบิแนนต์เพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อเหล่านี้
ประมาณเจ็ดเดือนหลังจากที่ Baric และคณะได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร มีรายงานผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) รายแรกๆ ที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ผู้ป่วยหลายคน รวมถึงนักธุรกิจชาวอเมริกันที่พักอยู่ในโรงแรมในฮ่องกง ป่วยด้วยโรคนี้
ต่อมานักธุรกิจผู้นี้เดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ดร. คาร์โล เออร์บานี นักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกประจำกรุงฮานอย ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยและสงสัยว่าเขากำลังป่วยด้วยโรคใหม่ เออร์บานีเองก็ติดโรคนี้และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2546 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546
องค์การอนามัยโลกประกาศว่า:
เชื้อก่อโรคชนิดใหม่ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน คือสาเหตุของโรคซาร์ส ความเร็วในการระบุเชื้อไวรัสนี้เป็นผลมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของห้องปฏิบัติการ 13 แห่งจาก 10 ประเทศ
เดลีเมล์รายงานข่าว Frontiers in Virology ซึ่งกระตุ้นให้มาเรีย บาร์ติโรโม จากฟ็อกซ์นิวส์ ตั้งคำถามกับสเตฟาน บันเซล ซีอีโอของโมเดอร์นา เกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนของเขาในปี 2016
การปฏิเสธอย่างเย็นชาของเขานั้น ชวนให้นึกถึงชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจคำถามจากสื่อ แล้วทำไมเขาถึงต้องสนใจ? เมื่อพูดถึง Bio-Pharmaceutical Complex สื่อกระแสหลักของสหรัฐฯ มักไม่ค่อยตั้งคำถามยากๆ และไม่เคยดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง
ผู้ชมที่อยากรู้อยากเห็นอาจสงสัยว่า สเตฟาน บันเซล คือใคร และทำไมชาวฝรั่งเศสถึงเป็นหัวหน้าบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเดิมได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านกลาโหม (DARPA)
ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Moderna นั้น Bancel เคยดำรงตำแหน่งซีอีโอของ bioMérieux บริษัทวินิจฉัยโรคในหลอดทดลองของฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 บริษัทขนาดใหญ่แห่งนี้ดำเนินกิจการในกว่า 160 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นที่สถาบัน Institut Mérieux ในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งโดย Marcel Mérieux นักชีววิทยา (เพื่อนร่วมงานของ Louis Pasteur)
Alain Mérieux หลานชายของ Marcel เป็นเจ้าของกิจการหลักของบริษัท และ (ตามรายงานของ Bloomberg) มีทรัพย์สินประมาณ 8.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Mérieux เป็นคนรู้จักเป็นการส่วนตัวกับ Jacques Chirac (ประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่าง พ.ศ. 2538-2550) ในปี พ.ศ. 2546 (หลังจากการระบาดของโรคซาร์สครั้งแรก) มีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและจีน เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการ BSL-4 ของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น
Bancel ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ bioMérieux ในช่วงการวางแผนและการก่อสร้างห้องปฏิบัติการในช่วงแรก รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานชาวจีนที่ห้องปฏิบัติการของ bioMérieux ในเมืองลียง ในปี พ.ศ. 2550
Bancel ได้ดูแลการเปิดแผนกใหม่ของบริษัทในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ดังที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี:
การเปิดแผนกเทราโนสติกส์เฉพาะทางในปี พ.ศ. 2550 ในเมืองเคมบริดจ์ (รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นเมืองที่มีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและศูนย์วิจัยจำนวนมากเป็นพิเศษ ทำให้ bioMérieux กลายเป็นศูนย์กลางของการแพทย์เฉพาะบุคคล โดยมีการติดต่อโดยตรงกับผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในสาขานี้
สี่ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 Bancel ได้ลาออกจากตำแหน่งสำคัญที่ bioMérieux เพื่อไปดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Moderna ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในเคมบริดจ์ ย้อนกลับไปในตอนนั้น
การตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน เพราะบริษัทใหม่นี้มีพนักงานเพียงคนเดียวและมุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนายารักษาโรคด้วย mRNA เท่านั้น ดังที่ Bancel ได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2020 ว่า “เมื่อผมลาออกจากบริษัทสุดท้ายของผม bioMerieux เพื่อเริ่มต้นเส้นทางนี้ที่ Moderna ผมบอกภรรยาว่าโอกาสที่มันจะสำเร็จมีเพียง 5% เท่านั้น”
สองปีหลังจากก่อตั้ง Moderna ซึ่งย่อมาจาก “Modified RNA” ได้รับความสนใจจาก DARPA ซึ่งมอบทุนสนับสนุน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนายารักษาโรคด้วย messenger RNA (mRNA)
ประมาณปี 2558 โมเดอร์นาเริ่มร่วมมือกับสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) เพื่อพัฒนาวัคซีน mRNA เพื่อต่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS และ MERS
ในปี 2559 แบนเซลและคณะได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรลำดับพันธุกรรมของโปรตีนสไปก์ ฟิวริน เคลลิเคชัน ไซต์ (spicy protein furin cleavage site) ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลำดับพันธุกรรมเดียวกันกับที่พบในบริเวณเคลลิเคชัน ฟิวริน ของไวรัส SARS-CoV-2 ในอีกสี่ปีต่อมา ซึ่งดูเหมือนว่าจะรั่วไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการ BSL-4 ในเมืองอู่ฮั่น ห้องปฏิบัติการแห่งนี้เป็นห้องปฏิบัติการเดียวกับที่แบนเซลดูแลการก่อสร้างและฝึกอบรมบุคลากรที่บริษัทของเขาเคยฝึกอบรม
การตัดสินใจของแบนเซลที่จะลาออกจากไบโอเมอริเออซ์เพื่อนำทีมโมเดอร์นาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เพียงห้าวันหลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าไวรัส SARS-CoV-2 เป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ทั่วโลก NIAID ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าได้เริ่มการทดลองวัคซีน mRNA-1273 ในมนุษย์แล้ว
mRNA-1273 ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ของ NIAID และผู้ร่วมมือจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Moderna, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ กลุ่มพันธมิตรเพื่อนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด (CEPI) ได้สนับสนุนการผลิตวัคซีนทดลองสำหรับการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1
ไม่ถึงหนึ่งปีต่อมา รัฐบาลสหรัฐอเมริกาผลักดันวัคซีน mRNA ของ Moderna และวัคซีน mRNA ของ Pfizer/BioNTech อย่างไม่ลดละให้เป็นทางออกเดียวสำหรับการระบาดของโควิด-19 สเตฟาน แบนเซลจึงกลายเป็นมหาเศรษฐี
บทความในวารสารดังกล่าว frontiers เป็นงานแรกๆ ที่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ตกใจ และได้เริ่มดูรหัสพันธุกรรมของโควิด และทุกคนตระหนักว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมาจากธรรมชาติ
และนอกจากนั้นการที่เราไปร่วมมือกับสหรัฐในการเก็บรวบรวมตัวอย่างไวรัสจากค้างคาวตั้งแต่ปี 2011 และได้รับทราบข้อมูลในปี 2018 ว่า echo health alliance กำลังขอทุนกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพื่อจัดตั้งศูนย์ทั่วโลกและศูนย์ทางภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเอกสารขอทุนนั้นระบุชัดเจนว่าได้มีความสำเร็จในการสร้างไวรัสใหม่ที่รุนแรงกว่าเก่า และในแผนจะมีการสร้างไวรัสใหม่ ในตระกูลอีโบลา นิปาห์ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออกต่างๆ
และทำให้เรายุติความร่วมมือเด็ดขาด และทำลายตัวอย่างไวรัสจนหมดสิ้นอย่างถูกวิธี“