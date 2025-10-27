สื่อดังแฉ!! ดีลล็อบบี้เงินล้านอภัยโทษ "ฉางเผิงจ้าว" เขย่าวอชิงตัน

เป็นเรื่องที่โลกต้องจับตา! การอภัยโทษ ฉางเผิงจ้าว หรือ "CZ" (Changpeng Zhao) อดีต CEO ของ Binance โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ! รายงานเชิงลึกจาก Politico แฉว่าเบื้องหลังการพ้นผิดของ CZ ที่เคยรับโทษจำคุก 4 เดือน จากคดีละเมิดกฎหมาย AML สหรัฐฯ นั้น มาจากการใช้จ่ายมหาศาลในการ "ล็อบบี้" นักการเมืองคนสำคัญในวงโคจรของทรัมป์ โดยมีการทุ่มเงินกว่า 450,000 ดอลลาร์ จ้างบริษัทที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัมป์ และจ่ายเงิน 290,000 ดอลลาร์ ให้กับทนายความด้านคริปโตที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ! ดีลนี้สะท้อนอำนาจเงินในการเมืองวอชิงตันได้อย่างถึงแก่น เปิดดีลลับ "เส้นทางสู่การอภัยโทษของ "CZ" ผ่านทางล็อบบี้ยิสต์ราคาสูงลิบ"
การได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้แก่ ฉางเผิง "CZ" จ้าว อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance ซึ่งเคยถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาสี่เดือนจากความผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นผลมาจากการทุ่มเงินมหาศาลในการทำแคมเปญ "ล็อบบี้" ในวอชิงตันอย่างกว้างขวางและยาวนาน
รายงานพิเศษของสำนักข่าว Politico ระบุว่า แผนเพื่ออิสรภาพของ CZ และทีมกฎหมายของ Binance นั้น ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการเข้าถึงบุคคลสำคัญที่ใกล้ชิดกับทรัมป์ โดยในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา Binance ได้ว่าจ้าง Ches McDowell ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Donald Trump Jr. และบริษัท Checkmate Government Relations ของเขาในนอร์ทแคโรไลนา เพื่อทำหน้าที่ล็อบบี้ทำเนียบขาวและกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "การบรรเทาโทษผู้บริหาร" (Executive Relief)
ข้อมูลชี้ว่า บริษัท Checkmate ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทล็อบบี้ที่เติบโตเร็วที่สุดในวอชิงตัน ได้รับเงินสูงถึง $450,000 (ราว 16.5 ล้านบาท) สำหรับการทำงานเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น และบริษัทแห่งนี้ยังทำรายได้รวมถึง $7.1 ล้านในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเพียงลำพัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวงเงินที่หมุนเวียนในล็อบบี้ยิสต์กลุ่มนี้
ทุ่มเงินจ้างทนายความผู้เคยถูกเสนอชื่อเป็นประธาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่นานหลังจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ ทาง Binance และ CZ ยังได้ว่าจ้าง Teresa Goody Guillén ทนายความด้านคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ภายใต้การบริหารของทรัมป์ โดยบริษัทของเธอได้รับค่าตอบแทนรวมถึง $290,000 (ราว 10.6 ล้านบาท) จาก Binance และ CZ ในปีนี้เพียงปีเดียว
ความพยายามในการล็อบบี้ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Binance เคยใช้จ่ายเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไปกับการล็อบบี้ในปี 2565 ก่อนที่จะหยุดดำเนินการไปหลังข้อตกลงยอมความในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ภายใต้การบริหารของทรัมป์ในปีนี้ บริษัทได้ใช้จ่ายไปแล้วถึง $860,000 และยังขยายบทบาทผ่านการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการร่วมทุนกับ World Liberty Financial ซึ่งเป็นกิจการที่เชื่อมโยงกับทรัมป์โดยตรง
การเมืองเดือด ส.ส. วอเตอร์ส ประณามทรัมป์ ฐาน "ทำบุญ" ให้ "อาชญากรคริปโต"
การตัดสินใจอภัยโทษ CZ ได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในฝั่งนักการเมือง โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม็กซิน วอร์เตอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ออกมาประณามการกระทำของทรัมป์อย่างหนัก โดยเรียกการตัดสินใจนี้ว่า "การทำบุญครั้งใหญ่แก่อาชญากรคริปโต"
แม้ทรัมป์จะออกมาแก้ต่างโดยระบุว่า CZ "ถูกข่มเหงโดยรัฐบาลไบเดน" และ "สิ่งที่เขาทำไม่ใช่ความผิดด้วยซ้ำ" แต่วอเตอร์ กลับมองว่าการกระทำของทรัมป์นั้น "น่าตกใจ แต่ไม่น่าประหลาดใจ" โดยอ้างถึงการที่ CZ สารภาพผิดต่อการละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ ด้วยตนเอง
ยิ่งไปกว่านั้นวอเตอร์ ยังตั้งข้อกล่าวหาว่า การอภัยโทษของ CZ เกิดขึ้นหลังจากที่เขาใช้เวลาหลายเดือนในการล็อบบี้ และ "ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าไปในบริษัทคริปโตส่วนตัวของทรัมป์ นั่นคือ World Liberty Financial" ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่อาจเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในดีลครั้งนี้อย่างมีชั้นเชิง