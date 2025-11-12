xs
"แม่ทัพภาค 1" เตรียมพร้อมทุกด้าน ทวงคืนอธิปไตยไทย เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด เข้มงวดปิดด่านตลอดแนว

﻿แม่ทัพภาคที่ 1 เตรียมพร้อมทุกด้านรับมือสถานการณ์ ยืนยันทวงคืนอธิปไตยไทย เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด พร้อมเข้มงวดการปิดด่านตลอดแนว

วันนี้ (12 พ.ย.68) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของ กกล.บูรพา และส่วนราชการในพื้นที่ โดยประชุมหารือร่วมกับ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว, กกล.บูรพา, ตำรวจภูธรภาค 2, ตำรวจภูธร จ.สระแก้ว, ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมนำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รับทราบมาตรการควบคุมการปิดด่านชายแดน 


แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำรงมาตรการปิดด่านทุกด่านอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทางหลักและช่องทางธรรมชาติ เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ทั้งการลักลอบเข้าเมืองและการปราบปรามสแกมเมอร์ นอกจากนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟบ้านคลองลึก เพื่อติดตามมาตรการตัดไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าอรัญประเทศ และกสทช.เขต 14 พร้อมเน้นย้ำให้เข้มงวดการตรวจสอบการลักลอบส่งไฟฟ้าหรืออินเตอร์เน็ตข้ามไปฝั่งตรงข้ามในทุกพื้นที่


จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อคืนพื้นทึ่ปลอดภัยให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกิน ณ บ้านหนองจาน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อันตรายต้องสงสัยที่เหลืออยู่ (พื้นที่ A) เป็นที่เรียบร้อย ได้พื้นที่ปลอดภัย 32,000 ตร.ม. โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ร่วมกับทางจังหวัดได้คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนมีที่ทำกินเพิ่มเติมอีก 4 ราย ปัจจุบันเข้าดำเนินการต่อในพื้นที่อันตรายต้องสงสัยที่เหลืออยู่ (พื้นที่ C ประมาณ 336,457 ตร.ม.) ตั้งแต่ 11 พ.ย.68 โดยได้พื้นที่ปลอดภัย 437 ตร.ม. และตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN จำนวน 2 ทุ่น (สภาพพร้อมใช้งาน) ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้เดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยในพื้นที่อธิปไตยของไทย ในโอกาสนี้ได้พบปะชาวบ้าน บ.หนองจานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งมารับบริการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มทบ.19 มาดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกาย


รวมไปถึงสุขภาพจิตของประชาชน พร้อมจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ ศาลาประชาคม บ.หนองจาน พร้อมพูดคุยให้กำลังใจและขอให้เชื่อมั่นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตลอดจนทุกภาคส่วนพร้อมจะปกป้องแผ่นดินไทยและดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและการเตรียมความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจที่ 11, หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และหน่วยเฉพาะกิจที่ 13 พร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพล, ทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในภารกิจป้องกันชายแดนมาโดยตลอด และมอบสิ่งของบริโภคจากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ยืนยันถึงความพร้อมในทุกด้านในการรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของไทยและพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

































