เจ้าฟ้าฯ สิริวัณณวรี โปรดให้เชิญ “ผ้าถุง-ถุงผ้า-ริบบิ้นสีดำ“ ไปมอบแก่ ผู้ว่าฯ กทม.

วันที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต เชิญสิ่งของพระราชทานได้แก่ ผ้าถุง ถุงผ้า และริบบิ้นสีดำติดดอกไม้ ไปมอบแก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพฯ ได้ยืมสวมใส่ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
โดยสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ ผ้าถุงสีดำทรงออกแบบ จำนวน 2,000 ผืน ผ้าถุงสีดำทรงออกแบบ สำหรับเด็ก จำนวน 40 ผืน ถุงใส่รองเท้า จำนวน 1,000 ถุง และเข็มกลัดริบบิ้นสีดำติดดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 200 ชิ้น
สำหรับเข็มกลัดริบบิ้นสีดำ ตรงกลางประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ “โมกราชินี” และ “มณีเทวา”ดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สำหรับ “โมกราชินี” เป็นหนึ่งในพรรณไม้หายาก พบเฉพาะในประเทศไทยที่ยกขึ้นเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลักษณะดอกเดี่ยวออกที่ปลายยอด กลางดอกมีรยางค์เป็นขนยาว กลิ่นหอมอ่อน ๆ พบครั้งแรกโดยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ธวัชชัย สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจและจำแนกพรรณไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งพบบนเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี เมื่อปี 2544 ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อพรรณไม้ตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ส่วน “มณีเทวา” เป็นไม้ล้มลุกลักษะเป็นกอขนาดเล็ก คล้ายหญ้า สูง 2-6 เซนติเมตร ดอกสีขาวออกเป็นช่อ ตั้งจากโคนกอสูง 5-15 เซนติเมตร ลักษะเป็นก้อนกลม ที่ปลายยอดผลเป็นผลแห้ง ขึ้นตามพื้นที่โล่งชุ่มชื้นหรือชายป่าโปร่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็น 1 ในดอกไม้นามพระราชทาน 5 ชนิด ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนาม หลังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศึกษาพันธุ์ดอกไม้ป่า ณ บริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อปี 2542-2548