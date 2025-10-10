xs
"สาวจีนถูกผลักตกหน้าผาในไทย" ชนะคดีฟ้องหย่าจากสามีจอมโหด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กลุ่มสื่อจีนรายงาน วันที่ 10 ต.ค. ศาลประชาชนเขตฉินหวยในเมืองหนันจิง ตัดสินคดีฟ้องหย่าคดีดัง โดยพิพากษาให้โจทก์คือ หวังหนวนหน่วน (นามสมมุติ) ผู้ยื่นฟ้องหย่า นาย อี๋ว์โหมวตง หย่าขาดจากกัน และยังให้จำเลยคือนายอี๋ว์โหมวตง จ่ายค่าชดเชยการหย่า 500,000 หยวน หรือกว่า 2.92 ล้านบาท

ทนายของ หวัง หนวนหน่วน เผยกับผู้สื่อข่าวจีนว่า หวัง หนวนหน่วน ได้รับหนังสือบันทึกคำตัดสิน “ในที่สุด เธอก็บรรลุเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต”

คดีฟ้องหย่าของหวังหนวนหน่วนได้รับความสนใจจากสื่อและชาวจีนจำนวนมาก เนื่องจากเรื่องราวชีวิตสุดช็อกของเธอที่กลายเป็นข่าวดังบนหน้าสื่อไทยและสื่อในจีนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หวังหนวนหน่วนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์ถูกนาย อี๋ว์ สามีจอมโหด ผลักตกหน้าผาในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนมิ.ย.ปี 2562 จนบาดเจ็บสาหัสมีกระดูกหัก 17 แห่ง ต้องนอนรักษาตัวในห้องไอซียู 8 วัน จึงพ้นขีดอันตราย และเนื่องจากการรักษาด้วยยาต่างๆทำให้เธอต้องยอมทำแท้งลูก

ต่อมา ในเดือน มิ.ย. ปี 2566 นายอี๋ว์โหมวตง ถูกศาลไทยตัดสินจำคุกเป็นเวลา 33 ปี 4 เดือน ในความผิดพยายามฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

หวังหนวนหน่วนใช้เวลานานราวห้าปีในการรักษาตัวจนกลับมาเดินได้ ต่อมาในวันที่ 6 ก.ย. 2566 หวัง หนวนหน่วน ยื่นฟ้องขอหย่าขาดจากนายอี๋ว์โหมว โดยเป็นคดีฟ้องหย่าที่ศาลจีนไม่เคยเจอมาก่อน เนื่องจากจำเลยถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำในไทย ฝ่ายไทยไม่สามารถปล่อยตัวนายอี๋ว์มาขึ้นศาลในจีน ศาลจีนก็ไม่อาจมาพิจารณาคดีฟ้องหย่านี้ในไทย ต่อมา กระทรวงต่างประเทศและศาลยุติธรรมสองประเทศได้หารือกัน ในที่สุดก็ตกลงให้นายอี๋ว์โหมวตงให้ปากคำเป็นพยานผ่านวิดีโอคอล

หวังหนวนหน่วน ฝ่าฟันอุปสรรคในการฟ้องหย่าอย่างทรหดมาก โดยต้องเดินทางไปมาระหว่างไทยและจีนเพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆ นอกจากนี้เธอยังเผชิญแรงกดดันจากนายอี๋ว์ โดยก่อนหน้านาย อี๋ว์ ได้เรียกร้องเงินจากหวังหนวนหน่วน ถึง 30 ล้านหยวน (135,516,900 บาท) เพื่อแลกกับการเซ็นใบหย่าให้เธอ

หลังจากที่ศาลตัดสินให้หวังหนวนหน่วนหย่าขาดจากนายอี๋ว์ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากแสดงความยินดีกับเธอ.

