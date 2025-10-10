"สาวจีนถูกผลักตกหน้าผาในไทย" ชนะคดีฟ้องหย่าจากสามีจอมโหด

กลุ่มสื่อจีนรายงาน วันที่ 10 ต.ค. ศาลประชาชนเขตฉินหวยในเมืองหนันจิง ตัดสินคดีฟ้องหย่าคดีดัง โดยพิพากษาให้โจทก์คือ หวังหนวนหน่วน (นามสมมุติ) ผู้ยื่นฟ้องหย่า นาย อี๋ว์โหมวตง หย่าขาดจากกัน และยังให้จำเลยคือนายอี๋ว์โหมวตง จ่ายค่าชดเชยการหย่า 500,000 หยวน หรือกว่า 2.92 ล้านบาท
ทนายของ หวัง หนวนหน่วน เผยกับผู้สื่อข่าวจีนว่า หวัง หนวนหน่วน ได้รับหนังสือบันทึกคำตัดสิน “ในที่สุด เธอก็บรรลุเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต”
คดีฟ้องหย่าของหวังหนวนหน่วนได้รับความสนใจจากสื่อและชาวจีนจำนวนมาก เนื่องจากเรื่องราวชีวิตสุดช็อกของเธอที่กลายเป็นข่าวดังบนหน้าสื่อไทยและสื่อในจีนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว หวังหนวนหน่วนรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์ถูกนาย อี๋ว์ สามีจอมโหด ผลักตกหน้าผาในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนมิ.ย.ปี 2562 จนบาดเจ็บสาหัสมีกระดูกหัก 17 แห่ง ต้องนอนรักษาตัวในห้องไอซียู 8 วัน จึงพ้นขีดอันตราย และเนื่องจากการรักษาด้วยยาต่างๆทำให้เธอต้องยอมทำแท้งลูก
ต่อมา ในเดือน มิ.ย. ปี 2566 นายอี๋ว์โหมวตง ถูกศาลไทยตัดสินจำคุกเป็นเวลา 33 ปี 4 เดือน ในความผิดพยายามฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
หวังหนวนหน่วนใช้เวลานานราวห้าปีในการรักษาตัวจนกลับมาเดินได้ ต่อมาในวันที่ 6 ก.ย. 2566 หวัง หนวนหน่วน ยื่นฟ้องขอหย่าขาดจากนายอี๋ว์โหมว โดยเป็นคดีฟ้องหย่าที่ศาลจีนไม่เคยเจอมาก่อน เนื่องจากจำเลยถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำในไทย ฝ่ายไทยไม่สามารถปล่อยตัวนายอี๋ว์มาขึ้นศาลในจีน ศาลจีนก็ไม่อาจมาพิจารณาคดีฟ้องหย่านี้ในไทย ต่อมา กระทรวงต่างประเทศและศาลยุติธรรมสองประเทศได้หารือกัน ในที่สุดก็ตกลงให้นายอี๋ว์โหมวตงให้ปากคำเป็นพยานผ่านวิดีโอคอล
หวังหนวนหน่วน ฝ่าฟันอุปสรรคในการฟ้องหย่าอย่างทรหดมาก โดยต้องเดินทางไปมาระหว่างไทยและจีนเพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆ นอกจากนี้เธอยังเผชิญแรงกดดันจากนายอี๋ว์ โดยก่อนหน้านาย อี๋ว์ ได้เรียกร้องเงินจากหวังหนวนหน่วน ถึง 30 ล้านหยวน (135,516,900 บาท) เพื่อแลกกับการเซ็นใบหย่าให้เธอ
หลังจากที่ศาลตัดสินให้หวังหนวนหน่วนหย่าขาดจากนายอี๋ว์ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากแสดงความยินดีกับเธอ.