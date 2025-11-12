“พ่อเลี้ยงเจ” จี้ “อนุทิน” ใช้เหตุทหารเหยียบกับระเบิดยกเลิก MOU ชี้ไร้ปฏิญญาผูกมัดแล้ว อย่าแค่บีบน้ำตา ทำขึงขังสร้างภาพ

“พ่อเลี้ยงเจ” จี้รัฐบาลอนุทินใช้โอกาสนี้ยกเลิก MOU ทันที ใช้แผนที่ 1: 50,000 ให้ทหารผลักดันเขมรออก สร้างรั้วถาวร ได้เลย ในเมื่อนายกฯ บอกเองว่าไม่มีปฏิญญาหรือข้อตกลงผูกมัด เราเป็นประเทศอธิปไตยไม่ต้องรายงานทรัมป์ ก็ทำเลย ไม่งั้นก็เท่ากับบีบน้ำตา ทำขึงขังสร้างภาพ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชื่อ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้โพสต์วิดีโอแสดงความคิดเห็นถึงกรณีเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จนได้รับบาดเจ็บขาขาด โดยระบุว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่รัฐบาลควรใช้เป็นโอกาสในการทบทวนข้อตกลงชายแดนทั้งหมด
พ่อเลี้ยงเจกล่าวว่า จากคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า “สันติภาพจบแล้ว เพราะคู่ปฏิญญาไม่ปฏิบัติตาม” ถือเป็นการยืนยันว่าข้อตกลงเดิมระหว่างไทยกับกัมพูชาได้สิ้นสุดลง พร้อมตั้งคำถามว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว รัฐบาลจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสองประเทศได้หรือยัง”
เขาเสนอว่า หากยกเลิก MOU ฉบับดังกล่าว ซึ่งอิงแผนที่สัดส่วน 1 ต่อ 200,000 ที่ไทยเสียเปรียบตั้งแต่ยุคอาณานิคม ก็ควรกลับมาใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ตามหลักสากลของไทย เพื่อกำหนดแนวเขตแดนใหม่ และสามารถสร้างรั้วถาวรได้อย่างถูกต้อง
“ทหารเราเสียขาไปแล้ วแต่เสียขาข้างนี้ให้มันมีคุณค่าให้กับประเทศไทยได้เปรียบสักทีได้ไหม” พ่อเลี้ยงเจกล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า หากนายอนุทินเพียงไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บแล้วร้องไห้ พูดหล่อๆ และประท้วง “ก็เท่ากับเป็นแค่การสร้างภาพเท่านั้น”
คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเจ้าของคลิป โดยเฉพาะประเด็นการยกเลิก MOU ไทย-กัมพูชา ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงในวงการการเมืองและความมั่นคงในขณะนี้