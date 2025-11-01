“แม่ทัพกุ้ง” เปิดใจกับ “พ่อเลี้ยงเจ” ชี้กัมพูชาเลือกใช้แผนที่ที่ตัวเองได้เปรียบ ยันไทยไม่รับแผนที่ 1:200,000 ชี้ทำให้ “โดนมัดมือชก”

“พ่อเลี้ยงเจ” เผยคลิปสัมภาษณ์ “แม่ทัพกุ้ง” พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดมุมมองเรื่องการใช้แผนที่กำหนดเขตแดนไทย–กัมพูชา ชี้กัมพูชาเลือกใช้แผนที่ที่ตนเองได้เปรียบ ย้ำไทยยึดแผนที่ 1:50,000 ตามมาตรฐานสากล ไม่ยอมรับแผนที่ 1:200,000 ที่ทำให้ประเทศเสียเปรียบ
วันนี้ (1 พ.ย.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน YouTube Short (https://youtube.com/shorts/7nHpCI0JHnk?si=nD5p5TiuIfOuu-ro) เป็นบทสัมภาษณ์ “แม่ทัพกุ้ง” พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงประเด็นการใช้แผนที่ในการกำหนดเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและถูกจับตาอย่างกว้างขวางในขณะนี้
แม่ทัพกุ้งได้ตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างในการใช้แผนที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยระบุว่า กัมพูชาเลือกใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 กับประเทศไทย แต่ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 กับลาวและเวียดนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศคู่กรณีมักเลือกใช้แผนที่ที่ตนเองได้เปรียบ โดยในกรณีนี้ กัมพูชาอาจมองว่ามีผลประโยชน์มากกว่าหากใช้แผนที่ 1:200,000 กับไทย
อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ยังกล่าวยอมรับว่า การใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 ทำให้ไทย “โดนมัดมือชก” เพราะกัมพูชาจะยึดถือแผนที่ฉบับนี้ไว้ตลอด โดยอ้างว่าเป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นในยุคสยาม–ฝรั่งเศส ซึ่งมีประเทศมหาอำนาจเป็นผู้ขีดเส้นแนวเขตไว้
แม่ทัพกุ้งยืนยันว่า ฝ่ายไทยยึดแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 เป็นหลัก เนื่องจากมีความละเอียดและเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในประเด็นการวางแผนและเจรจาเรื่องเขตแดน พร้อมย้ำว่า ฝ่ายไทยจะไม่ยอมรับแผนที่ 1:200,000 ไม่ว่าฝ่ายกัมพูชาจะอ้างอย่างไรก็ตาม
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงอธิปไตย โดยหากมีอำนาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จ แม่ทัพกุ้งระบุว่าจะเลือกแนวทางการพูดคุยต่อรองโดยตรงกับผู้นำกัมพูชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ภายใต้กรอบความเห็นชอบร่วมของหลายฝ่าย และมุ่งให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก เนื่องจากเป็นมุมมองจากอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้เคยรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาโดยตรง สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของปัญหา “แผนที่” ที่ยังคงส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาจนถึงปัจจุบัน