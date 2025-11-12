"พี่ชาย" บุกโรงเรียนตบเด็กวัย 14 หัวแตก 6 ซม. อ้างน้องชายถูกกลั่นแกล้ง ร.ร.ยันแจ้งความถึงที่สุด

โรงเรียนแจงกรณีเกิดเหตุผู้ปกครองบุกทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนโดยใช้ อาวุธปืนตบศีรษะนักเรียนแตก 6 เซนติเมตร ด้านโรงเรียนยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด
จากกรณีเกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อผู้ปกครองรายหนึ่งบุกเข้าไปภายในโรงเรียน ใช้อาวุธปืนตบนักเรียนชายวัย 14 ปี จนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเป็นแผลฉีกขาดยาวประมาณ 6 เซนติเมตร
ล่าสุดวันนี้ (12 พ.ย.) ทางโรงเรียนออกหนังสือชี้แจงว่า “ตามที่เป็นกระแสข่าวนักเรียนถูกทําร้ายร่างกายในโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 พ.ย.นั้น ทางโรงเรียนต้องขอโทษและเสียใจที่เกิดเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ตรวจสอบและประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว ขอชี้แจงดังนี้
นักเรียนชั้น ม.2 ได้ทําการหยอกล้อกันจนทําให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บปากแตก และทางโรงเรียนได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้ว
งานวินัยนักเรียนได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยนักเรียนคู่กรณีเป็นการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้ให้อภัยกันแล้ว และทางงานวินัยได้ประสานให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบแล้ว หลังจากนั้นนักเรียนที่โดนกลั่นแกล้งได้โทรศัพท์แจ้งให้พี่ชายมารับกลับบ้าน ในขณะที่พี่ชายเข้ามารับนักเรียน ยามที่รักษาความปลอดภัยได้สอบถามว่าเข้ามาทำธุระอะไร พี่ชายบอกว่าขออนุญาตมารับน้องกลับบ้าน ประกอบกับก่อนหน้านี้พี่ชายคนนี้ได้นําน้องชายมาสอบแก้ตัวที่โรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว จึงไม่เป็นที่สงสัยของทางโรงเรียน
เมื่อพี่ชายเข้ามารับน้องในโรงเรียนแล้ว จึงให้น้องไปชี้ตัวเพื่อนที่กลั่นแกล้งที่ห้องเรียน หลังจากนั้นพี่ชายได้ลงมือทําร้ายร่างกายนักเรียนตามข่าว ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนต้องทําการเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียนภาคศาสนา ไปห้องเรียนภาคสามัญ จึงทําให้ไม่มีครูอยู่ในห้องเรียน
หลังเกิดเหตุการณ์มีผู้ใหญ่บ้านและหน่วยรักษาความปลอดภัยในชุมชนได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อย และได้พูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทําร้ายและผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ ได้ความว่า พ่อซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีสัญชาติเมียนมายังไม่ได้มอบอํานาจให้พี่ชายมาดําเนินการ แต่พี่ชายได้เข้ามาก่อการอย่างอุกอาจในโรงเรียน โดยที่พ่อไม่รับทราบ
ในขณะเดียวกันได้มีร้อยเวรเข้ามาบันทึกเหตุการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายพี่ชายผู้ก่อเหตุได้ปล่อยข่าวว่าน้องชายโดนเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจํา ประกอบกับน้องชายมีโรคประจําตัว คือโรคหอบหืด และโลหิตจางและเลือดน้อย และปล่อยข่าวว่าเคยโดนเพื่อนคนเดิมกลั่นแกล้งจนหมดสติ โดยที่ไม่ได้รับการดูแลจากทางโรงเรียน
ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังงานวินัยนักเรียนและงานพยาบาล งานวินัยนักเรียนให้ข้อมูลว่าไม่เคยได้รับเรื่องว่านักเรียนคนนี้ถูกกลั่นแกล้งเป็นประจํา และครูแจ้งว่าไม่เคยพบว่านักเรียนคนนี้มีโรคประจําตัว อีกทั้งผู้ปกครองยังไม่เคยแจ้งว่าลูกมีโรคประจําตัว
ตอนนี้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทําร้ายร่างกายไปแจ้งความดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางโรงเรียนได้แจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนขอยืนยันว่าจะดําเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด
ในระหว่างที่ร่างแถลงการณ์นี้ทางโรงเรียนได้รับข่าวว่าตํารวจได้จับกุมผู้ร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จับกุมผู้ร้ายได้อย่างรวดเร็ว จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าโรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อทําให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน โดยมีมาตรการ ดังนี้
โรงเรียนมีนโยบายสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงมาแก้ปัญหาในสถานศึกษา ทางเข้า-ออกของโรงเรียนมี 2 ทาง คือประตูหน้า และประตูหลัง โรงเรียนเปิดใช้ประตูทั้ง 2 ประตูเฉพาะเวลาเช้าและเวลาเย็น ส่วนในเวลาเรียนตั้งแต่ 08.00-16.00 น. โรงเรียนปิดประตูเข้าออกทั้งสองทาง และจะเปิดประตูหน้าให้ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาทําการ ทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียนเกือบทุกอาคารเรียน และปีการศึกษาหน้าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทุกห้องเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงทั่วบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนมีรั้วกําแพงที่มั่นคงรอบโรงเรียน ทางโรงเรียนขอแจ้งว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทางโรงเรียนขอน้อมรับทุกคําแนะนํามาปรับปรุงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดี ดังนี้
ทางโรงเรียนจะเยียวยาจิตใจของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองคน ขณะนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยมนักเรียนที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล และให้กําลังใจผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งความเพื่อดําเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด”